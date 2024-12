Evelyn Burdeckis Ex-Freund schreibt ihr heute immer noch

Evelyn Burdecki (36) hat mit ihrer charmanten und tollpatschigen Art schon einige Zuschauer um den Finger gewickelt. Im Podcast "May Way" verrät die TV-Bekanntheit, dass ein Mann besonders von ihr überzeugt ist – und das ist ihr Ex-Freund: "Ich habe ja meine Handynummer jetzt, seit ich 15 bin. Und er schreibt mir immer noch." Der Mann, der Evelyn heute noch kontaktiert, war ihre "erste große Liebe": "Wir haben auch halb zusammengewohnt bei den Eltern. Und irgendwann habe ich gemerkt: Okay, das erfüllt mich alles nicht. Er war auch ein Mensch, der immer nur zu Hause war oder nur Computerspiele gespielt hat."

Die Familie ihres Verflossenen sei sehr wohlhabend gewesen. Doch das habe Evelyn nicht gehalten: "Ich hab' mich da nicht gesehen, mit ihm als 'die Frau von'. Das war mir immer wichtig." Die fehlende Aufmerksamkeit ihres damaligen Partners habe die Blondine ermutigt, sich fürs Fernsehen zu bewerben. "Dann saß ich beim RTL-Casting, und das ging dann alles ganz schnell. Auf einmal war ich in dieser Medienbranche, und dann war auch Schluss", erinnert sich Evelyn und fügt hinzu: "Ich muss auch sagen, dass diese Medienbranche irgendwo mein Leben gerettet hat, weil sonst wäre ich vielleicht wirklich mit diesem Mann zu Hause. Und todunglücklich."

Heute weiß die 36-Jährige genau, welche Eigenschaften sie in einem potenziellen Partner sucht: "Ich brauche einen Mann, der nicht langweilig und finanziell von mir unabhängig ist. Er muss ehrlich sein und glücklicher Single, damit er sich voll auf mich einlassen kann." Von dem neuen Partner an ihrer Seite wünsche sich Evelyn, dass er seine vergangenen Liebschaften hinter sich gelassen und damit abgeschlossen hat.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Urlaub

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2023

