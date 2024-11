Evelyn Burdecki möchte unbedingt bald eine Familie gründen

TV-Sternchen Evelyn Burdecki (36) sucht bis heute noch den richtigen Mann an ihrer Seite. Die Tatsache, dass sie trotz einiger Interessenten noch Single ist, ärgert die Reality-Bekanntheit total. Wie Bild berichtet, träumt Evelyn davon, bald eine Familie zu gründen: "Ich wäre lieber heute als morgen mit Zwillingen schwanger. Ich will unbedingt eine Familie haben und Mama werden. Erst heute war ich beim Frauenarzt und habe meine Fruchtbarkeit testen lassen. Ich bin noch drin im Spiel."

Die TV-Persönlichkeit hat ziemlich klare Vorstellungen, wie ihr Zukünftiger sein sollte: "Ich brauche einen Mann, der nicht langweilig ist und finanziell von mir unabhängig ist. Er muss ehrlich sein und glücklicher Single, damit er sich voll auf mich einlassen kann." Laut ihr wäre es auch vollkommen in Ordnung, wenn er schon Vater ist, da sie im Allgemeinen Kinder absolut liebt und als dreifache Tante schon einige Erfahrung sammeln konnte.

In der Vergangenheit plauderte die Blondine ab und zu bereits offen über ihre Verflossenen. In dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (50) enthüllte sie bereits einige spannende Details aus ihrem früheren Liebesleben. So meinte Evelyn: "Ich war ja mal mit einem Tankwart zusammen." Ihre gemeinsame Zeit mit dem Tankstellenmitarbeiter hat die beliebte 36-Jährige laut ihrer Aussage wohl als "total romantisch" im Gedächtnis behalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2022 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige