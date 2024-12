Jason Kelce und Pete Davidson machen riesige Geschenkaktion

Jason Kelce (37) hat in diesem Jahr die Weihnachtszeit genutzt, um Kindern in Philadelphia ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – und dafür hat er sich prominente Unterstützung an Bord geholt. Gemeinsam mit seinen musikalischen Kollegen Jordan Mailata und Lane Johnson sowie dem ehemaligen Football-Teamkollegen Connor Barwin sammelte der Sportler Gelder aus dem Verkauf seines Charity-Albums "A Philly Special Christmas Party". Ziel ihres Projekts, das den Namen "Operation Snowball" trägt, war es, jedem Kind im Philadelphia Public School District ein Weihnachtsgeschenk zu ermöglichen. Kurz vor Heiligabend kam auch Comedian Pete Davidson (31) dazu, um gemeinsam mit dem ehemaligen NFL-Star bei der Verteilung der Geschenke zu helfen und die Aktion zu unterstützen. "Wir haben ein ganzes Lagerhaus voller Spielsachen", erklärte Jason in einem Video auf seinem YouTube-Kanal.

Die enormen Dimensionen dieser Aktion wurden schnell sichtbar. Mehr als eine Million Geschenke wurden an insgesamt über 200.000 Kinder in 338 Schulen verteilt. An verschiedenen Stationen in der Stadt übergab Jason die Überraschungen persönlich. Pete, bekannt für seinen Humor, scherzte während der Verteilung, er fühle sich wie eine "Eagles WAG" (Wife and Girlfriend eines Spielers). Jason erhielt unterdessen von begeisterten Schülerinnen und Schülern Freundschaftsarmbänder, vermutlich als Anspielung auf die berühmte Popsängerin Taylor Swift (35), die aktuell mit seinem Bruder Travis Kelce (35) liiert ist.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Jason mit ähnlichen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Diesmal wollte er etwas noch Größeres auf die Beine stellen, erklärte sein Teamkollege Connor: "Jason wollte zeigen, wie wichtig es ist, an andere zu denken." Vielleicht liegt ihm das auch deshalb so am Herzen, weil er privat selbst Familienvater ist. Mit seiner Frau Kylie Kelce (32) zieht er drei Kinder groß und freut sich aktuell auf die Geburt von Mädchen Nummer vier. "Die Freude in den Gesichtern der Kinder", so Jason, "ist das, was Weihnachten ausmacht."

Getty Images Komiker Pete Davidson, Juni 2023

Getty Images Jason und Kylie Kelce im September 2023

