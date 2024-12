Mark Wright und Michelle Keegan erwarten ihr erstes Baby

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (37) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das glückliche Paar teilt nun auf Instagram ein Foto, das die Schauspielerin und den TV-Star vor einer malerischen Kulisse am Strand zeigt. Michelle trägt dabei einen weißen Rock und ein farblich abgestimmtes Oberteil, das ihren großen Babybauch gekonnt in Szene setzt. Während sie liebevoll eine Hand auf ihre runde Körpermitte legt, läuft Mark langsam auf sie zu. Dazu schreibt die "In ewiger Schuld"-Darstellerin: "2025 wird ein ganz besonderes Jahr für uns." Sofort überhäufen zahlreiche Prominente und Fans die werdenden Eltern mit herzlichen Glückwünschen.

Die Schwangerschaft folgt auf jahrelange Spekulationen über die Familienplanung des prominenten Paares, das 2015 geheiratet hatte. Michelle hatte bereits zuvor in einem Interview mit Women's Health offen über den Druck gesprochen, ständig auf das Thema Kinder angesprochen zu werden. "Warum hast du kein Kind? Wann wirst du ein Baby bekommen? Ich weiß nicht, was sie dann von mir hören wollen", gestand sie damals ehrlich. Vor allem die doppelte Belastung ihrer jeweiligen Karrieren führte dazu, dass sie ihre Familienplanung immer wieder verschieben mussten. Mark, bekannt aus der TV-Show "The Only Way Is Essex", und Michelle, eine gefeierte Schauspielerin, haben während ihrer Beziehung große berufliche Projekte verfolgt, die sie zeitweise sogar über Kontinente trennten.

Kennengelernt hatten sich Michelle und Mark erstmals hinter den Kulissen von "The X Factor" und trafen immer wieder bei Events aufeinander, bevor die Beziehung offiziell wurde. Nach einer romantischen Verlobung in Dubai folgte ihre Märchenhochzeit in Suffolk. Mittlerweile gehen die beiden seit mehr als zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. In ihrem Podcast "Happy Place" sprach die Schauspielerin im September offen über ihr Liebesgeheimnis. "Ich denke, das Wichtigste ist, beste Freunde zu sein", plauderte sie aus.

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, 2019

Anthony Harvey / Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright bei den National Television Awards 2017 in London

