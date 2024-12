Seltener Auftritt: König Charles und Anne besuchen Kirche

König Charles (76) trotzt der winterlichen Kälte: Am Sonntagmorgen wurde der Monarch auf dem Weg zur St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham gesichtet – nur wenige Tage, nachdem er die royale Familie zu den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem Anwesen empfangen hatte. Gekleidet in einen olivgrünen Mantel, eine graue Anzughose und braune Lederschuhe, wirkte Charles bestens gelaunt, während er die wartenden Schaulustigen freundlich begrüßte, wie man auf Fotos, die The Sun vorliegen, erkennen kann. Begleitet wurde er von seiner Schwester, Prinzessin Anne (74), die er bereits am ersten Weihnachtsfeiertag zur alljährlichen Messe an seiner Seite hatte. Auch ihr Ehemann, Sir Timothy Laurence, war mit von der Partie.

Prinzessin Anne überzeugte mit ihrem stilsicheren Auftreten und erschien in einem dunkelblauen Ensemble aus plissiertem Rock und passender Wolljacke. Mit kniehohen Wildlederstiefeln, einem eleganten Wollhut und einem auffälligen roten Schal setzte die einzige Tochter von Königin Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) gekonnt Akzente. Obwohl die Geschwister als unermüdliche Repräsentanten der britischen Monarchie gelten – Charles absolvierte laut Hello! im Jahr 2023 beeindruckende 483 Termine, Anne 459 – kommt es selten vor, dass man die beiden zusammen zu Gesicht bekommt.

Die Nähe zwischen Charles und Anne wird besonders in schwierigen Zeiten deutlich. Angesichts der gesundheitlichen Herausforderungen des Königs und seiner laufenden Krebsbehandlung hat Anne im vergangenen Jahr zahlreiche Termine übernommen, um ihren Bruder zu entlasten. Laut Hello!-Royal-Expertin Danielle Stacey habe sich ihre Beziehung spürbar intensiviert: "Die Prinzessin gilt seit jeher als eines der fleißigsten Mitglieder der Monarchie, doch es scheint, als habe ihre Verbindung zum König an Tiefe gewonnen." Schon bei der Krönung im vergangenen Jahr habe Anne als Gold Stick-in-Waiting eine Schlüsselrolle gespielt und den frisch gekrönten Charles mit einem charmanten "Hallo, alter Knabe" begrüßt, was als Zeichen ihrer engen Verbindung zu deuten sei.

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Anne bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

