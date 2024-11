John Legend teilt herzerwärmende Fotos seiner vier Kinder

Sänger John Legend (45) hat jetzt auf Instagram bezaubernde Schnappschüsse seiner vier Kinder geteilt. In den herzerwärmenden Bildern sind seine Töchter Luna Simone (8) und Esti Maxine (1) sowie seine Söhne Miles Theodore (6) und Wren Alexander (1) zu sehen. Mit dem einfachen Kommentar "Dadddd" gab der Hit-Produzent seinen Fans einen liebevollen Einblick in sein Familienleben mit Ehefrau Chrissy Teigen (38).

Die Bilder zeugen von einem glücklichen Familienleben. Im ersten Bild kuscheln Luna und Esti gemütlich auf der Couch, was die innige Verbindung der Schwestern zeigt. Ein weiteres Foto zeigt den kleinen Wren, der fröhlich in einem blau-weiß gestreiften Schlafanzug strahlt und dabei einen orangenen Verkehrspylon auf dem Kopf balanciert. John selbst ist in einem anderen Schnappschuss zu sehen, wie er mit Esti auf dem Schoß an einem Tisch sitzt, gekleidet in ein rosafarbenes Sakko und ein florales Hemd. Mit Sohn Miles zeigt sich John bei einem Football-Spiel: Sie stehen Arm in Arm am Spielfeldrand und lächeln in die Kamera.

Auf einem Bild posiert John gemeinsam mit Tochter Luna und seiner Frau Chrissy – mit der er seit 2013 verheiratet ist – bei den Girl Scouts Awards am 9. November in Los Angeles, wo Chrissy mit dem Changemaker Award ausgezeichnet wurde. Die stolze Mutter von vier Kindern strahlte in einem eleganten langen schwarzen Kleid mit silberner Clutch und einer stilvollen Hochsteckfrisur, während John in einem schwarzen Rollkragenpullover und einem anthrazitfarbenen Anzug glänzte. Luna bezauberte in einem niedlichen schwarzen Kleid mit kleiner Schleife und glänzenden Schuhen.

Instagram / johnlegend John Legend mit Sohn Miles, 2024

Instagram / johnlegend John Legend mit Tochter Luna und Chrissy Teigen, 2024

