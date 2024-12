So wird Ina von Coupleontour dieses Jahr Silvester feiern

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Für Ina (28) von dem YouTube-Duo Coupleontour waren die vergangenen Monate recht stürmisch – hinter ihr liegt nämlich nicht nur die Trennung von ihrer langjährigen Partnerin Nessi (28). In diesem Jahr ging sie außerdem mit der schweren Krebserkrankung ihrer Mutter an die Öffentlichkeit. Den Jahresabschluss geht sie daher eher ruhig an. Im Interview mit Promiflash verrät sie, dass sie an Silvester Besuch von ihren Freunden bekommen wird. "Wir werden gemütlich beisammensitzen, Raclette machen, etwas spielen. Ich freue mich darauf, alles für die Runde auszurichten", erzählt die Influencerin.

Ihre Ex Nessi wird wahrscheinlich nicht bei der Blondine vorbeischneien. Auch Weihnachten verbrachten sie schon getrennt. Kurz vor Heiligabend verriet Ina gegenüber Promiflash, dass es für ein gemeinsames Weihnachtsfest einfach noch zu früh wäre – trotz der gemeinsamen Tochter. Dass sie jetzt ohne Nessi durchs Leben geht, daran muss sich Ina erst einmal gewöhnen. Im neuen Jahr möchte sie sich deshalb vor allem auf sich selbst konzentrieren – auch wenn das schwer werden könnte. "Mein Fokus im neuen Jahr liegt ganz klar darauf, in meinem neuen Leben anzukommen. Ich möchte eine feste Struktur in meinem Alltag und mich richtig heimisch und angekommen fühlen. Das ist kein einfacher und vor allem ein langwieriger Prozess", schildert die Netzbekanntheit.

Eine besondere Person wird ihr dabei bestimmt zur Seite stehen: ihr Studienfreund Fabi. Mit dem verbrachte Ina bereits in den vergangenen Wochen mehr Zeit. Tatsächlich scheint sich da so etwas wie eine Romanze anzubahnen. Dass Ina der Idee nicht komplett abgeneigt wäre, hatte sie schon früher verraten. Gegenüber Promiflash plauderte sie vor Kurzem noch aus: "Wir versuchen, viel Zeit miteinander zu verbringen und er überlegt sich immer wieder kleine Aufmerksamkeiten, um mir eine Freude zu bereiten. Er tut mir wirklich gut."

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024

Instagram / inaontour Ina, Influencerin von Coupleontour

