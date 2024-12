Trotz verdecktem Gesicht: Rihanna zieht alle Blicke auf sich

Rihanna (36) weiß einfach, wie man Eindruck macht – selbst, wenn sie versucht, sich zurückzuhalten. Am Freitagabend wurde die Sängerin vor dem Prive Private Dinner Club in New York gesichtet und bewies erneut, dass sie mühelos Stil und Lässigkeit vereint. Obwohl sie ihr Gesicht unter einer schwarzen Baseballkappe versteckte, war die "Umbrella"-Interpretin ein absoluter Hingucker: Mit einem glamourösen, champagnerfarbenen Paillettenrock und auffälligen Schlangenlederstiefeln zog sie alle Aufmerksamkeit auf sich. Ihren langen Rock mit einem markanten Schlitz kombinierte Rihanna mit einer übergroßen schwarzen Jacke, einem schlichten grauen Shirt und einer flauschigen braunen Tasche, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen ist.

Auch in Interviews schafft es Rihanna immer wieder, mit ihrer charmanten Art zu glänzen. Vor wenigen Tagen sprach die Gründerin von Fenty Beauty mit TikTok-Content-Creator Ajay Porter alias Mystery Fashionist über ihre modischen Fehltritte aus den frühen 2000ern. "Oh mein Gott, warum müsst ihr alte Sachen wieder ausgraben?", scherzte sie, als sie nach ihrem größten Style-Fauxpas gefragt wurde. Offen gab sie zu: "Als ich gerade angefangen habe, trug ich immer diese Baggy-Jeans mit den herausragenden Unterhosen – was habe ich mir nur dabei gedacht?" Als Ajay anmerkte, dass dieser Look durch den Y2K-Trend ein Comeback feiert, hatte Rihanna dazu nur einen Kommentar: "Das bleibt besser in der Vergangenheit."

Für Gesprächsstoff sorgte Rihanna nicht nur mit ihrem jüngsten Auftritt, sondern auch bei einem besonderen Moment während Mariah Careys (55) Christmas Time-Tour in New York. Wie Daily Mail berichtete, überraschte die "We Belong Together"-Bekanntheit das Publikum mit einer ungewöhnlichen Aktion: Mitten in ihrem Konzert kam sie auf Rihanna zu, die in der Menge stand, und signierte ihr völlig unerwartet die Brust. Die 36-Jährige reagierte sichtlich amüsiert: "Mariah Carey signiert meine T*tte, Leute. Das ist verdammt episch." Ein Video des einmaligen Moments macht inzwischen die Runde in den sozialen Medien und zeigt Mariah, wie sie mit einem roten Stift ihr Autogramm setzt – zur Begeisterung der Fans ringsum.

Getty Images Rihanna im Juli 2005 in New York City

Instagram / mariahcarey Mariah Carey bei ihrem Weihnachtskonzert, New York 2024

