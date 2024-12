Rihanna und A$AP Rocky stylisch beim Weihnachtseinkauf

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) wurden am späten Sonntagabend bei einem Einkaufsbummel in West Hollywood gesichtet. Fotos der DailyMail zeigen die Sängerin in einem schwarz-weiß gestreiften Anzug und einer dunkelblauen Baseballkappe der New York Yankees. Begleitet wurde das stylishe Paar von seinem ältesten Sohn RZA, der gemütlich in einem grauen Trainingsanzug und passender Mütze gekleidet war. Gemeinsam kauften sie Weihnachtsartikel wie Geschenkpapier und Karten ein und genossen sichtlich die gemeinsame Zeit als Familie.

A$AP Rocky hielt es lässig in einem hellgrauen Hoodie von Stüssy, Jeans und einer roten Baseballkappe. Sohnemann RZA, der fröhlich auf den Schultern seines Vaters saß, lachte und hatte offensichtlich viel Spaß beim abendlichen Ausflug. Augenzeugen berichteten dem Magazin, dass Rihanna einen Einkaufswagen voller Weihnachtsutensilien durch den Laden schob, während sie immer wieder liebevoll mit ihrem Sohn interagierte. Die Familie habe entspannt gewirkt und gezeigt, dass sie trotz ihres Promi-Status ein ganz normales Leben führt.

Rihanna und A$AP Rocky sind seit fast fünf Jahren ein Paar und Eltern von zwei Söhnen: RZA, der zwei Jahre alt ist, und Riot Rose (1), der vor 16 Monaten das Licht der Welt erblickte. Freunde des Paares erzählten, dass sie ihre Rolle als Eltern voll und ganz ausfüllen würde und ihre Kinder an erster Stelle stehen würden. "Rihanna ist ganz in ihrer Mutterrolle aufgegangen und liebt es, ihre Kinder überallhin mitzunehmen", verriet eine nahestehende Person gegenüber dem Magazin People. Auch A$AP Rocky soll ein engagierter Vater sein, der viel Freude daran habe, Zeit mit seinen Söhnen zu verbringen. Die beiden Künstler lernten sich in den frühen 10er-Jahren kennen, als A$AP Rocky als Vorgruppe auf Rihannas "Diamonds World Tour" auftrat. Sie sind seit 2020 offiziell ein Paar und seitdem unzertrennlich. Oft werden sie bei gemeinsamen Aktivitäten mit ihren Kindern gesehen – wie auch jetzt beim Einkaufsbummel von Weihnachtssachen.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Mai 2023

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

