Airbnb droht Lily Phillips nach Sex-Marathon mit Kontosperre

Der Social-Media-Star Lily Phillips (23) aus Großbritannien sorgte kürzlich mit einem gewagten Rekordversuch für Schlagzeilen. Die 23-Jährige hatte innerhalb von 14 Stunden mit 101 Männern Geschlechtsverkehr – eine Aktion, die nicht nur aufgezeichnet, sondern auch live übertragen wurde. Wie nun bekannt wurde, fand das Ganze in einem luxuriösen Airbnb im Herzen Londons statt, ohne dass die Eigentümer über die Pläne informiert waren. Diese zeigten sich nach Bekanntwerden des Vorfalls entsetzt. Neben einer möglichen Airbnb-Sperre sieht sich Lily auch mit Kritik der Nachbarschaft konfrontiert, die von den außergewöhnlichen Aktivitäten und dem Andrang der Teilnehmer schockiert war.

Das Anwesen, in dem die Aktion stattfand, ist nach Angaben der Vermieter etwa 1,8 Millionen Euro wert und wird normalerweise für rund 681 Euro pro Nacht vermietet. Während Lily und ihre Organisatoren Spuren ihres Aufenthalts professionell beseitigen konnten, führte die enorme Aufmerksamkeit auf sozialen Netzwerken wie TikTok dazu, dass die Eigentümer nachträglich über die ungewöhnliche Nutzung informiert wurden. Laut Airbnb-Richtlinien ist die Nutzung für gewerbliche Sexarbeit oder pornografische Aktivitäten ausdrücklich untersagt. Der Vermieter selbst erklärt der Daily Mail: "Leider wussten wir nichts darüber, was sie in der Wohnung getan hat. Als sie ging, war in der Wohnung nichts mehr zu sehen. Wir haben es erst vor ein paar Tagen herausgefunden. Wir haben keinen weiteren Kommentar."

Lily Phillips ist auf der Plattform OnlyFans aktiv und plant Berichten zufolge bereits einen noch ambitionierteren Rekordversuch: Sie möchte mit 1.000 Männern in 24 Stunden schlafen. Obwohl sie zugibt, nach dem vorherigen Stunt einen emotionalen Zusammenbruch erlitten zu haben, zeigt sie sich im Podcast The Reality Check Show entschlossen, ihre Pläne weiterzuverfolgen. Für ihren nächsten Versuch will sie durch die Unterstützung anderer Frauen aus der Branche die Teilnehmer optimal vorbereiten. Lily, die mit ihren provokanten Aktionen immer wieder polarisiert, hat bereits in der Vergangenheit Reichweite und Kontroversen gleichermaßen erzeugt, was ihrem Online-Erfolg keinen Abbruch tut.

