OnlyFans-Star Lily trainiert jetzt für Sex mit 1.000 Männern

Das OnlyFans-Model Lily Phillips (23) ist derzeit in aller Munde: Im Oktober schlief die Britin an einem Tag mit 101 Männern und ließ sich bei dem Unterfangen von YouTuber Josh Pieters begleiten. Vor allem ihr emotionaler Ausbruch nach dem Sex-Marathon schockiert derzeit die Welt. Und obwohl die Content Creatorin nach der Aktion sichtlich mitgenommen war, plant sie jetzt die nächste Orgie: "Am 15. Dezember werde ich es mit 300 Kerlen an einem Tag aufnehmen", berichtet sie in einem TikTok-Clip. Der Geschlechtsverkehr mit den Männern soll sie auf ein weiteres, selbsterkorenes Ziel vorbereiten.

Im Februar 2025 möchte Lily mit 1.000 Männern innerhalb eines Tages intim werden und damit den Weltrekord knacken. "Girls, bitte schickt eure Freunde und Ehemänner zu mir. Ich brauche sie wirklich, um den Weltrekord zu brechen", bittet sie ihre weiblichen Follower in einem weiteren TikTok-Clip. Den Rekord hält aktuell die Pornodarstellerin Lisa Sparxxx, die im Jahr 2004 innerhalb von 22 Stunden mit 919 Männern Geschlechtsverkehr hatte.

Unter den Clips von Lily fallen die Reaktionen auf ihr Handeln unterschiedlich aus. Während sich viele Männer melden, um an dem Sex-Marathon teilzunehmen, werden auch kritische Stimmen laut. "Ich bete für dich. So ein schönes Mädchen, das ist so traurig", oder "Nein, Lily, bitte. Das willst du doch gar nicht. Du bist so viel mehr, du bringst mich zum Weinen", schreiben zwei besorgte User.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

