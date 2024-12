Emma Watson mit unbekanntem Begleiter im Skiurlaub gesehen

Seit vergangenem Sommer geht Emma Watson (34) eigentlich mit ihrem Oxford-Kommilitonen Kieran Brown durchs Leben. Aktuelle Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die Schauspielerin nun aber mit einem anderen Mann. Die Aufnahmen sind in Courchevel, einem kleinen Ort in den französischen Alpen, entstanden: Darauf zu sehen ist Emma, die mit dem Unbekannten vertraut auf der Piste herumalbert und beim Kaffeetrinken in der Skihütte in ein angeregtes Gespräch vertieft ist.

Während Emma in ihrem Wintersport-Outfit, bestehend aus einem weißen Pullover, einem kuscheligen Schal, einer blau karierten Jacke und einem weißen Helm mit rotem Rentiergeweih, bei der Abfahrt nicht zu übersehen ist, erkennt man von ihrem Begleiter nicht allzu viel. Zu einem beigefarbenen Schneeanzug trägt dieser einen schwarzen Helm und eine schwarze Skibrille. Auch in ihrer Pause wurde er nicht ohne seinen Helm abgelichtet – sein Profil sieht aber auch ohne die Schutzbrille ganz und gar nicht nach dem Boyfriend des Harry Potter-Stars aus. Dieser trug auf den bisherigen Fotos nämlich stets einen Dreitagebart und Schnauzer. Ob es sich bei Emmas Pistenpartner um einen neuen Flirt oder doch nur um einen guten Freund handelt, ist nicht eindeutig zu erkennen.

Bereits im Juli dieses Jahres wurde die 34-Jährige das erste Mal beim Knutschen mit ihrem Studienfreund erwischt. Kurz darauf wurde ihre Liebe öffentlich: Ein Insider plauderte gegenüber The Sun die schöne Neuigkeit aus. "Sie scheint so verliebt in Kieran zu sein", beteuerte die Quelle und betonte zudem die gemeinsamen Interessen des jungen Paares: "Emma studiert kreatives Schreiben und seine Doktorarbeit dreht sich um Literaturtheorie – sie haben also eine Menge Gesprächsstoff."

