Erwarten Michelle Keegan und Mark Wright etwa einen Sohn?

Mark Wright (37) und Michelle Keegan (37) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, haben die zukünftigen Eltern bisher noch nicht verraten – das könnte nun womöglich aber ein Bekannter für sie übernommen haben. Dylan Hunt, ein Freund des Paares, hinterließ nämlich laut The Sun voller Begeisterung einen Kommentar unter dem Verkündungspost auf Instagram. "Sorge dafür, dass er gut aussieht und reich ist, dann könnte ich ihm erlauben, Gia auszuführen", schrieb er in Bezug auf seine Tochter und das ungeborene Kind von Mark und Michelle. Ein Social-Media-Follower war sich daraufhin sicher: "Also ist es ein Junge lol."

Ob Dylan tatsächlich über das Geschlecht Bescheid weiß oder ob er nur eine Möglichkeit in Betracht gezogen hat, ist unklar. Dass sie ein Kind erwarten, hielten die "Our Girl"-Darstellerin und ihr Liebster eine lange Zeit geheim. Auch enge Vertraute wurden erst vor wenigen Monaten eingeweiht. Vor wenigen Stunden entschieden sich die Turteltauben dann, ihr Babyglück auch mit dem Rest der Welt zu teilen. "2025 wird ein ganz besonderes Jahr für uns", schrieb Michelle zu einem Foto der beiden am Strand. Während Mark auf sie zukommt, posiert sie mit einer Hand auf ihrer wachsenden Körpermitte und einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Michelle und Mark gehen bereits seit mehr als zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sie sich 2011, ein Jahr später folgte das erste Date. Nachdem es ordentlich gefunkt hatte, gaben sie sich im Mai 2015 das Jawort und schworen sich ewige Liebe. Obwohl die Schauspielerin und der britische Fernsehmoderator beruflich stark eingespannt sind, haben sie sich immer wieder für ihre Beziehung und ihre Pläne als Familie starkgemacht. In Interviews sprach Michelle offen über die Belastung durch ständige Fragen zu einem möglichen Kinderwunsch. Diese Art von Druck hat das Paar nun mit ihrer Nachricht ein für alle Mal beendet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Keegan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, London 2019

Anzeige Anzeige