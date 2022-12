Ralph Fiennes wird 60: Das waren seine größten Erfolge!

Alles Gute, Ralph Fiennes (60)! Der Schauspieler dürfte den meisten wegen seiner Rolle als Bösewicht Voldemort aus dem Harry Potter-Universum bekannt sein. Der Brite spielte im Laufe seiner Karriere oft düstere Rollen. Seinen internationalen Durchbruch hatte er mit der Darstellung des KZ-Kommandanten Amon Göth in Steven Spielbergs (76) "Schindlers Liste". Heute feiert Ralph seinen 60. Geburtstag! Promiflash gibt einen Überblick über seine Karrierehöhepunkte.

Ralph hatte für seine Rolle in "Schindlers Liste" 1994 eine Oscar-Nominierung als "Bester Nebendarsteller" erhalten. Für seine Darstellung des Grafen László Almásy in "Der englische Patient" wurde er drei Jahre später als "Bester Schauspieler" nominiert. Der Brite kann auch sehr gefühlvoll: In der romantischen Komödie "Manhattan Love Story" von 2002 verliebt sich sein Charakter in das von Jennifer Lopez (53) verkörperte Zimmermädchen Marisa. Seit 2012 spielt der 60-Jährige außerdem die Rolle des M in den James Bond-Filmen.

Dieses Jahr kamen Gerüchte auf, dass die "Harry Potter"-Reihe filmisch fortgesetzt werden soll. Angeblich wurde bereits über eine mögliche Serie verhandelt. Im Interview mit Variety plauderte der Voldemort-Darsteller aus, dass er sich vorstellen könne, nach über 15 Jahren noch einmal den dunklen Lord für einen Ableger der Filmreihe zu verkörpern. "Sicher, auf jeden Fall!", stellte er klar.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige

Universal Studios Ralph Fiennes in "James Bond: Keine Zeit zu sterben"

Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes, Schauspieler

Anzeige

Wie findet ihr Ralphs schauspielerische Leistungen? Megagut! Ich bin nicht unbedingt ein Fan. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de