Jennifer Lopez' Eltern inspirierten sie zu ihrer Karriere

Jennifer Lopez (55) hat kürzlich verraten, wie sehr ihre Eltern sie als Kind inspirierten und zu ihrem heutigen Erfolg motivierten. Die Sängerin und Schauspielerin erklärte im Gespräch mit The Radio Times, dass gerade die ermutigenden Worte ihrer Mutter und ihres Vaters ihr das Gefühl gaben, "alles schaffen zu können". Weiter erzählte Jennifer: "Meine Eltern sagten immer zu mir: 'Wenn du Präsident der Vereinigten Staaten sein willst, dann kannst du das werden.' Und ich habe ihnen geglaubt."

Diese Motivation ihrer Eltern war Jennifer vor allem beim Sport präsent: "Als Kind war ich eine Athletin. Ich bin Leichtathletik gelaufen. Ich gehörte zu den Kindern, die immer etwas erreichen wollten, und so gab es immer eine Stimme in meinem Kopf." Das Gespräch fand im Rahmen ihres neuen Films "Unstoppable" statt, in dem Jennifer die Mutter Judy Robles spielt. In dem Sportdrama, basierend auf einer wahren Begebenheit, geht es um ihren Sohn Anthony, der trotz seiner Behinderung nationale Wrestling-Meisterschaften gewann.

Jennifer, die ihre Karriere als Tänzerin startete und später als Schauspielerin und Sängerin weltweit berühmt wurde, hat schon oft in Interviews über die wichtige Rolle ihrer Familie gesprochen. Als jemand, der selbst aus einfachen Verhältnissen stammt, betont sie häufig, wie prägend ihre Eltern für sie waren und dass sie versucht, diese Werte an ihre eigenen Kinder weiterzugeben. Trotz ihrer Scheidung von Ben Affleck (52) genoss sie kürzlich die Feiertage mit ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Robles, Judy Robles, Jennifer Lopez und Jharrel Jerome

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, eine Freundin und Jennifer Lopez im März 2023

Anzeige Anzeige