Liam Paynes Tod war laut Richterin "vorhersehbar"

Eine schockierende Äußerung im Fall des ehemaligen One Direction-Sängers Liam Payne (✝31), der am 16. Oktober tragisch in Buenos Aires, Argentinien, verstarb, sorgt für Entsetzen: Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, war der 31-Jährige stark alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen, als er von einem Balkon im dritten Stock des Casa Sur Hotels stürzte. Neue Dokumente des Gerichts offenbaren außerdem, dass er sich in einem Zustand befand, in dem er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Richterin Laura Bruniard stellte fest, dass Liam "nicht fähig war, sich selbst zu versorgen" und kritisierte die Entscheidungen von Hotelpersonal und Management, ihn unbeaufsichtigt zu lassen – ein Fehler, der letztlich zu seinem Tod führte. Fünf Personen wurden bisher angeklagt.

Weitere Details zu den verhängnisvollen Stunden vor Liams Tod sind durch neue Ermittlungen ans Licht gekommen. Berichten zufolge sei der Sänger in einer "veränderten" Verfassung gewesen und habe mehrfach nach Drogen und Alkohol verlangt. Aussagen zufolge soll er vor seinem Ableben in der Lobby bewusstlos geworden sein, woraufhin er von Hotelangestellten und seinem Manager in sein Zimmer gebracht wurde. Laut The Sun erklärte die Richterin, dass Liams Tod "vorhersehbar" gewesen sei und dass er bis zum Eintreffen ärztlicher Hilfe an einem sicheren Ort hätte untergebracht werden müssen. Der Musiker soll offenbar durch das Überwinden der Balkonbrüstung versucht haben, das Hotelzimmer zu verlassen. In seinem Blut wurden später Rückstände von Alkohol, Kokain und Antidepressiva gefunden.

Liam wurde im Jahr 2010 durch die Castingshow The X Factor bekannt – und als Mitglied der Boygroup "One Direction" weltweit berühmt. Nach der Auflösung der Band verfolgte er eine Solokarriere, ebenfalls mit Erfolg. Doch in den letzten Jahren war Liams Ruhm von persönlichen und gesundheitlichen Problemen überschattet. Der Sänger sprach in Interviews offen über seine Kämpfe mit psychischen Erkrankungen und seinen Versuch, ein stabiles Leben für seinen Sohn Bear zu führen, den er gemeinsam mit der Sängerin Cheryl Cole (41) hat.

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

TheRealSPW / MEGA Liam Payne, Musiker