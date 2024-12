Fünf Personen im Zusammenhang mit Liam Paynes Tod angeklagt

Liam Payne (✝31) starb im Oktober 2024 nach dem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Während des Unfalls soll er unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Laut Infobae, einer argentinischen Onlinezeitung, wurden fünf Personen wegen ihrer mutmaßlichen Verwicklung in seinen Tod offiziell angeklagt. Zu den Beschuldigten zählt auch Roger Nores, ein Freund von Liam, der den Sänger nur eine Stunde vor dessen tödlichem Sturz allein gelassen haben soll. Nores wird Fahrlässigkeit vorgeworfen. Außerdem stehen ein Kellner, der gestanden hat, Drogen – darunter Kokain – mit Liam konsumiert zu haben, sowie ein Angestellter des CasaSur Palermo Hotels im Verdacht, die Drogen geliefert zu haben. Zwei Manager desselben Hotels wurden ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Roger darf den Berichten zufolge das Land nicht verlassen, und alle fünf Verdächtigen sollen gerichtlich vorgeladen worden sein. Insbesondere die Rolle der Hotelmanager wirft Fragen auf, da sie angeblich trotz Verdachtsmomenten nichts unternahmen, um die tragischen Ereignisse zu verhindern. Ein im November öffentlich gemachter Notruf, der zum damaligen Zeitpunkt Mirror vorlag, führte zu der Annahme, dass Liam, der zuvor aufgrund seines auffälligen Verhaltens von dem Hotelpersonal in sein Zimmer eingesperrt worden war, über den Balkon fliehen wollte. Angeblich soll er die Angestellten gewarnt haben, dass er den Balkon zur Flucht nutzen würde, wenn sie ihn dort einsperren – was sie dennoch taten. Daraufhin soll ein besorgter Mitarbeiter aus Angst, dass Liam seine Drohung wahr machen könnte, die Polizei verständigt haben: "Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr sein könnte. Er ist in einem Zimmer mit Balkon, und wir haben ein bisschen Angst." Kurz darauf wurde der Musiker tot aufgefunden.

Liam wurde durch die Boyband One Direction bekannt, die eine weltweite Fangemeinde begeisterte. Nach der Bandpause im Jahr 2016 widmete sich der Sänger Soloprojekten und feierte Erfolge in den internationalen Charts. Sein privates Leben war jedoch von Höhen und Tiefen geprägt – 2019 sprach er offen über seine Kämpfe mit Alkohol und psychischer Gesundheit. Er hinterlässt einen Sohn aus der Beziehung mit Cheryl Cole, mit der er zwischen 2016 und 2018 zusammen war.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger

