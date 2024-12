Mariah Carey teilt süße Weihnachtsfotos mit ihren Zwillingen

Mariah Carey (55) hat den Weihnachtsfeiertag mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan verbracht und ihre Fans an ihrem festlichen Familienmoment teilhaben lassen. Die Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon (44) die 13-jährigen Kinder großzieht, teilte an den Weihnachtsfeiertagen ein paar bezaubernde Schnappschüsse auf Instagram. Auf den Fotos posierte die kleine Familie in Begleitung von Santa Claus vor einem prachtvoll beleuchteten Weihnachtsbaum. Während die Zwillinge es lässig in Pyjamas und Sweats angingen, hüllte sich die "All I Want for Christmas Is You"-Sängerin festlich in ein rotes Samtkleid mit weißem Pelz. "Merry Christmas!!! ❤️🎄❤️🎄❤️🎄", schrieb Mariah unter ihren Post.

Ein ganz besonderer Moment ereignete sich für Mariah bereits Anfang Dezember, als ihre Zwillinge sie während eines Konzerts in Raleigh, North Carolina, mit einem Überraschungsauftritt begeisterten. Anlässlich eines weiteren Comebacks ihres Kult-Hits "All I want for Christmas is you" auf Platz eins der Billboard Hot 100 überreichten Monroe und Moroccan ihrer Mutter einen großen Blumenstrauß auf der Bühne. Dabei hatte ein Ansager erklärt, dass zu diesem Anlass "die Queen of Christmas" gebührend gefeiert werden müsse, da ihr legendärer Weihnachtssong einen weiteren Rekord erreicht hatte. Sichtlich gerührt bedankte sich Mariah bei ihren Fans und ihren Kindern: "Das war der perfekte Moment, das herauszufinden. Danke an alle, die das möglich gemacht haben."

Mariah, die seit Jahrzehnten mit ihrer Stimme das Weihnachtsfest vieler Menschen prägt, teilt immer wieder ihren ganz persönlichen Blick auf die Feiertage. Für die "Queen of Christmas" stehen ihre Kinder dabei ganz klar im Mittelpunkt. Die Zwillinge, die 2011 geboren wurden, gelten als regelmäßige Begleiter ihrer Mutter bei öffentlichen Auftritten und Tourneen. Trotz ihrer glamourösen Karriere betont Mariah, wie wichtig ihr die kleinen, intimen Momente in der Familie seien. Gegenüber vorigen Medien hat sie auch schon einmal offenbart, wie sehr Weihnachten für sie bereits in ihrer Kindheit eine besondere Bedeutung gehabt habe – etwas, das sie nun auch an ihre eigenen Kinder weitergeben wolle.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, September 2023

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Mariah Carey in São Paulo, Brasilien, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige