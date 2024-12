Nach Einbruch: Jessica Haller zeigt den neuen Verlobungsring

Jessica Haller (34), bekannt aus dem Reality-TV und als Social-Media-Star, hat ein emotionales Update mit ihren Fans geteilt. In ihrer Instagram-Story präsentiert sie stolz ihren neuen Verlobungsring, den sie zu Weihnachten von ihrem Ehemann Johannes Haller (36) geschenkt bekommen hat. "Diesen Ring werde ich so schnell nicht mehr ablegen, er bedeutet mir so viel", schreibt die Influencerin in ihrem Beitrag und öffnet sich dabei über eine schmerzliche Erfahrung: Ihr ursprünglicher Verlobungsring war bei einem Einbruch zusammen mit weiteren wertvollen Schmuckstücken gestohlen worden.

Jessica erklärt, wie sehr sie um den Verlust ihres ersten Rings getrauert hatte, der für sie von besonderer Bedeutung war. Es sei ein schwerer Moment gewesen, als sie den Schmuck unwiederbringlich verlor. Umso glücklicher sei sie nun über den neuen Verlobungsring, der für sie ein Symbol für einen "Neuanfang" ist. "Er schenkt mir ein ganz neues Gefühl von Liebe", schwärmt Jessica in ihrem Beitrag und bedankt sich rührend bei ihrem Mann.

Neben ihrer Karriere als Reality-TV-Star ist Jessica in den letzten Jahren vor allem durch ihre Social-Media-Aktivitäten bekannt geworden. Mit ihrem Ehemann Johannes gibt sie dort immer wieder Einblicke in ihr Familienleben mit Töchterchen Hailey-Su (3). Jessica, die für ihre offene Art und positive Ausstrahlung bekannt ist, schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von der Beziehung zu ihrem Mann. Dass Johannes sie mit diesem besonderen Geschenk überraschte, unterstreicht die starke Bindung zwischen den beiden einmal mehr.

Instagram / jessica_haller Jessica Hallers neuer Verlobungsring, 2024

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica mit ihrer Tochter Hailey

