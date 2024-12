Nach Trennung: Jennifer Lopez freut sich auf das neue Jahr

Jennifer Lopez (55) hat mit einem emotionalen Jahresrückblick die letzten Monate auf Instagram Revue passieren lassen. In dem Video teilt die Schauspielerin ihre persönlichen und beruflichen Highlights des Jahres 2024 – von ihrem Auftritt bei der Met Gala über die Arbeiten an ihren Filmen "Atlas" und "Unstoppable" bis hin zu neuen musikalischen Projekten. Auffällig ist, dass der Rückblick nicht ein einziges Bild ihres Ex-Mannes Ben Affleck (52) enthält. Trotz der Ereignisse des vergangenen Jahres blickt J.Lo positiv in die Zukunft und freut sich im Video: "Ich spüre, dass das Beste erst noch kommt. Wir sehen uns 2025!"

In dem Beitrag werden zudem Ausschnitte aus verschiedenen Interviews gezeigt, in denen Jennifer über die emotionalen Herausforderungen des Jahres sprach. "Ich bin sehr stolz darauf, wie ich mit allem umgegangen bin", erklärt sie mit Blick auf die schwierigen Momente der vergangenen Monate. Sie betonte, dass sie in schlechten Zeiten gelernt habe, ihre Gefühle zu akzeptieren. Neben den privaten Herausforderungen war 2024 für Jennifer ein Jahr des beruflichen Erfolgs. Sie veröffentlichte unter anderem ihr neues Album "This Is Me... Now" und die Dokumentation "Die schönste Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde".

In den vergangenen Monaten füllten Jennifer und Ben die Schlagzeilen mit ihrer Ehe. Immer wieder wurde spekuliert, ob sich die Musikerin und der Schauspieler nach rund zwei gemeinsamen Ehejahren getrennt hätten. Im August wurden die Gerüchte dann traurige Gewissheit: Jennifer und Ben gehen fortan getrennte Wege. Das ging aus Dokumenten hervor, die die Trennung der beiden auf den 26. April 2024 datierten. Das berichtete damals TMZ.

Getty Images Jennifer Lopez im November 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

