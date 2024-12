Social-Media-Star Fat Comedy ist Bund der Ehe eingegangen

Das Leben von Fat Comedy, mit bürgerlichem Namen Giuseppe Sumrain, hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Vor allem mit dieser freudigen Neuigkeit begeistert der Social-Media-Star nun seine Fans: Er ist verheiratet! Wie der Influencer in seiner Instagram-Story bekannt gibt, ist er kürzlich den Bund der Ehe eingegangen. Zahlreiche Freunde und Verwandte gratulieren ihm mittels gemeinsamer Fotos und ein paar Worten zu seinem Glück.

Doch nicht nur sein Familienstand hat sich verändert: Giuseppe hat, wie Raptastisch berichtet, in den vergangenen drei Jahren durch eine Magen-OP und mithilfe von kontinuierlichen Trainingseinheiten rund 150 Kilogramm abgenommen – im Jahr 2021 wog er angeblich noch über 250 Kilogramm. Dementsprechend musste auch ein neuer Künstlername her. So ist er seinen Fans nicht mehr als Fat Comedy, sondern auf Social Media als Fitomar99 bekannt.

Schon seit dem Frühjahr 2024 war es um den Internet-Star ruhiger geworden. Nachdem er rund zehn Jahren harte Arbeit in seine Karriere investiert hatte, verkündete er im Mai auf Instagram: "Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Auch ich entwickle mich weiter und werde älter und kriege andere Interessen." Sein Fokus lag fortan eher auf anderen Dingen: "Ich will eine Familie gründen, will Geschäfte aufbauen, will meinen Sport machen!"

Giuseppe Sumrain, Social-Media-Bekanntheit

Fat Comedy früher

