Oliver Pocher geschlagen: Fat Comedy muss eine Strafe zahlen

Das Gericht hat entschieden! Fat Comedy hatte Oliver Pocher (46) 2022 am Rande eines Boxkampfes eine Ohrfeige verpasst. Der Komiker zeigte den Webstar an und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Im vergangenen Jahr wurde der 24-Jährige im Zivilprozess bereits zu einer Schmerzensgeldzahlung in Höhe von 50.000 Euro verdonnert. Im Strafprozess wurde er jetzt zu einer Strafe in Höhe von 1.800 Euro verurteilt, wie unter anderem RTL berichtet. Damit ist der Rapper aber noch glimpflich davongekommen.

