Süßer Rückblick: Neu-Mama Hailey Bieber teilt Babybauchfoto

Hinter Hailey Bieber (28) liegt wohl ein ganz besonderes Jahr. Nicht nur beruflich feierte das Model Mega-Erfolge mit seiner eigenen Hautpflegereihe, auch privat hat sich so einiges verändert. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (30) begrüßte sie nämlich ihr erstes Kind auf der Welt. In einem niedlichen Post in ihrer Instagram-Story lässt Hailey ihre Schwangerschaft Revue passieren: Zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich mit Babybauch schreibt sie "danke 2024" und versieht das Foto mit einem Engel-Emoji.

Von der Schwangerschaftskugel ist nur vier Monate nach der Geburt des kleinen Jack Blues heute aber nichts mehr zu sehen. Die 28-Jährige ist schon wieder topfit und zeigt das auch ihrer Community. Erst vor wenigen Tagen posierte sie in kurzen schwarzen Shorts und einem weißen Crop-Hoodie vor dem Spiegel. Ihr durchtrainierter Body kam dabei super zur Geltung. Wie sie die Babypfunde so schnell losgeworden ist, ist kein Geheimnis: Durch eine strenge Pilates-Routine konnte die Rhode-Gründerin in kürzester Zeit wieder ihre schlanke Linie erreichen.

Obwohl ihre regelmäßigen Workouts der Tochter von Stephen Baldwin (58) anscheinend extrem wichtig sind, steht bei allem, was sie tut, ihr kleiner Sohn im Vordergrund. Hailey und Justin schweben zurzeit im absoluten Familienglück! Der im August 2024 geborene Säugling soll aber wohl erst einmal Einzelkind bleiben, wie ein Insider gegenüber dem Magazin OK! ausplauderte. "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", verriet der Informant vor wenigen Tagen.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in ihrer Instagram-Story, Dezember 2024

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Dezember 2024

