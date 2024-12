Traumduo adé: Emmy und Cosimo zerstreiten sich im Forsthaus

In der zehnten Folge der zweiten Forsthaus Rampensau-Staffel fliegen die Fetzen – und das ausgerechnet zwischen dem Blind Couple Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (43)! Der Sänger ist offenbar mit dem falschen Fuß aufgestanden: Zuerst lästert er über Yvonne Woelke (45) und ihre Beziehung zu Peter Klein (57). Als die anderen Kandidaten versuchen, ein Klärungsgespräch zwischen ihnen zu arrangieren, platzt Cosimo gänzlich der Kragen. "Ich habe keinen Bock auf euch", sagt er und verlässt dabei fluchtartig das Schlafzimmer. Draußen auf dem Balkon angekommen, legt er noch eine Schippe drauf: "Eure Meinung juckt mich sowieso nicht – was ihr denkt, warum ich ein Problem mit jemandem habe. Das ist meine Meinung und fertig."

Vor allem seine Teampartnerin Emmy ist von seiner Aussage geschockt und alles andere als begeistert. Sie befürchtet, dass die anderen Duos sie wegen Cosimos Verhalten nominieren – was dazu führen könnte, dass die beiden beim großen Absägen die Forsthütte verlassen müssen. "Er hat für uns verkackt", ist sich Emmy sicher. "Gerade am Tag der Nominierung auf Konfrontation zu gehen, ist eigentlich ein dummer Zug", findet auch der Ex-Mann von Iris Klein (57). Daraufhin wirft Cosimo seiner Teampartnerin vor, "fake" zu sein – und die Situation eskaliert. "Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bin jetzt nicht nett. Du hast vor den anderen gesagt, dass wir wegen mir rausfliegen", wirft der 43-Jährige ihr an den Kopf.

Ob Cosimos Verhalten seinem Team zum Verhängnis werden wird, wird sich in den kommenden Folgen von "Forsthaus Rampensau" zeigen. In Folge sieben stand bereits das erste große Absägen an: Nominiert wurden damals Noëlla Mbomba und Melody Haase (30) sowie Luisa Krappmann (23) und Gina Alicia. Am Ende konnten sich das Ex-GNTM-Girl und die Ex-DSDS-Teilnehmerin gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Damit mussten Luisa und Gina als erstes Duo aus dem Forsthaus ausziehen.

Cosimo Citiolo, Reality-TV-Star

Gina Alicia und Luisa Krappmann, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau" 2024

