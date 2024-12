Dieses Promi-Duo muss "Forsthaus Rampensau" zuerst verlassen

In Folge sieben von Forsthaus Rampensau wird es ernst: Michael Schüler (27) und Jonathan Steinig (29) vergeben beim großen Absägen ihre letzte Stimme und entscheiden damit, welche zwei nominierten Teams im Rein-Raus-Spiel um ihren Verbleib in der Hütte kämpfen müssen. Die Entscheidung der Casanovas steht fest: Sie nominieren Team Noëlla Mbomba und Melody Haase (30). Die beiden müssen am folgenden Tag gegen Luisa Krappmann (23) und Gina Alicia antreten. Bei dem alles entscheidenden Spiel können sich der GNTM-Star und die DSDS-Bekanntheit aber ganz knapp durchsetzen. Luisa und Gina müssen als erstes Duo das Forsthaus verlassen.

Während kurz vor dem Spiel bei Melody und Noëlla Krisenstimmung herrscht, da das Model es nicht fassen kann, ausgerechnet von ihrem BFF Jona nominiert worden zu sein, sind Gina und Luisa zu diesem Zeitpunkt noch sehr zuversichtlich. "In uns steckt noch so viel mehr Rampensau-Material. Wir werden rasieren und die anderen Mädels nach Hause schicken", sind sie siegessicher. In der Challenge kommt dann aber alles anders als geplant: Die Girls müssen auf ihrer Stirn einen Turm aus Spielsteinen bauen. Welches Team vor Ablauf der Zeit mit mehr Steinen einen Turm gebaut hat, gewinnt. In der zweiten Runde stapelt Gina zwar höher, hält in der letzten Sekunde aber ihren Turm fest. Ihre Anzahl wird deshalb nicht gewertet – und Noëlla und Melody gewinnen das Exit-Spiel.

Nach ihrer Niederlage ist von der guten Laune der beiden TV-Diven nichts mehr übrig. "Wir packen jetzt unsere Sachen und dann verpissen wir uns", wettert Gina und schießt hinterher: "Die sprechen schon darüber, wem sie unsere Betten geben. Die Dreckigen." Die Verabschiedung von den anderen Kandidaten fällt dann auch nur teilweise herzlich aus. Die meisten bekommen einen Drücker und gute Wünsche. Nicht aber Noëlla, Melody, Chika und Carina. Mit diesen vier Ladies werden der Temptation Island-Star und die Bambergerin wohl keine Freundinnen mehr.

Anzeige Anzeige

© Joyn/Nadine Rupp Gina Alicia und Luisa Krappmann, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige