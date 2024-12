Diese Hollywood-Ladys haben mindestens dreimal geheiratet

In der glitzernden Welt Hollywoods scheint es kaum etwas zu geben, das schneller wechselt als Rollenengagements – außer vielleicht die Ehen mancher Stars. Prominente wie Jennifer Lopez (55) wissen, wie kurzlebig das Liebesglück in Tinseltown sein kann. "Ich war dreimal verheiratet: einmal neun Monate und einmal elf Monate. Das zähle ich eigentlich gar nicht", verriet Jen 2019 in einem YouTube-Video. Ihre Worte bezogen sich auf ihre Ex-Männer Ojani Noa (50), Cris Judd und Marc Anthony (56). Mit Letzterem ging sie fast eine Dekade lang durchs Leben und bekam die Zwillinge Max (16) und Emme (16). Offen sprach sie darüber, dass ihre ersten beiden Ehen aus falschen Gründen entstanden seien: "Ich dachte, wenn ich heirate, bin ich nie allein – aber das funktioniert so nicht." Erst im August dieses Jahres reichte J.Lo nach nur zwei Jahren die Scheidung von Ehemann Nummer vier, Ben Affleck (52), ein.

Auch Oscar-Preisträgerin Kate Winslet (49) ist mit dem Konzept mehrfacher Ehen vertraut, hält ihr Privatleben jedoch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre erste Ehe hatte sie mit Regieassistent Jim Threapleton geführt, mit dem sie Tochter Mia (24) bekam. Nach der Trennung im Jahr 2001 war sie von 2003 bis 2010 mit Regisseur Sam Mendes (59) verheiratet gewesen, ihr gemeinsamer Sohn Joe (20) ist mittlerweile erwachsen und selbst in der Unterhaltungsindustrie tätig. 2012 wagte die Titanic-Ikone erneut den Gang zum Altar, diesmal mit Abel Smith aka Ned Rocknroll. Das Paar hieß 2013 Sohn Bear willkommen, den es seither jedoch zumeist vor neugierigen Blicken schützt.

Pamela Andersons (57) turbulentes Liebesleben brachte ihr insgesamt vier Ehen ein. Besonders bekannt ist ihre Ehe mit Rocker Tommy Lee (62), mit dem sie die Söhne Brandon (28) und Dylan (26) hat. Mit Rick Salomon (55) wagte sie sich sogar zweimal vor den Traualtar, doch auch diese Versuche scheiterten. Ihre kürzeste Ehe schloss sie mit Jon Peters. Diese hielt gerade einmal zwei Wochen, war jedoch rechtlich auch nie wirklich gültig gewesen. Im Gespräch mit der New York Times stellte Pamela klar: "Wir waren nie verheiratet. Ich bin eine Romantikerin, aber auch ein leichtes Ziel."

Wenn es um Rekordzahlen bei Ehen geht, nimmt Elizabeth Taylor (✝79) mühelos den Spitzenplatz ein. Die legendäre Schauspielerin war insgesamt achtmal verheiratet, darunter gleich zweimal mit ihrer großen Liebe Richard Burton. Ihre weiteren Ehemänner, darunter Conrad Hilton (30) Jr. und Eddie Fisher, hinterließen oft nichts als Schlagzeilen und skandalträchtige Geschichten. Elizabeth war also nicht nur eine gefeierte Filmikone, sondern scheinbar auch eine unerschütterliche Romantikerin.

Getty Images Sam Mendes und Kate Winslet, 2009

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

Getty Images Elizabeth Taylor, 1960

