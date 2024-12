Bella Hadid zeigt sich verliebt in Aspen mit ihrem Freund

Dass Bella Hadid (28) schwer verliebt ist, zeigt sie der ganzen Welt. Aktuell ist das Model zusammen mit seinem Partner Adan Banuelos im Urlaub im Luxus-Ski-Ort Aspen. Auch dort zeigt das Paar sich überglücklich. Paparazzi lichteten die beiden nach einem Abendessen vor dem Restaurant ab. Hand in Hand und zufrieden lächelnd verließen sie das Lokal, wie die Bilder von Daily Mail zeigen. Westernreiter Adan bleibt dabei dem lässigen, aber unauffälligen Look treu und trug lediglich Jeans, ein kariertes Hemd und eine Cap. Bella ließ es sich trotz der niedrigen Temperaturen im US-Bundesstaat Colorado nicht nehmen, ein kurzes Kleid mit kniehohen Stiefeln und einem Ledermantel mit Fellkragen zu kombinieren.

Adan und sein Cowboy-Leben in Texas hatten offenbar einen großen Einfluss auf Bellas Lebensentscheidungen. Nachdem sie sich aus dem Modelbusiness zurückgezogen hatte und die Liebe zu Adan immer mehr gewachsen war, entschied sie sich, zu ihm in den Süden der USA zu ziehen. Dort erfüllte sich die 28-Jährige den Traum von einer eigenen kleinen Farm. Bei Instagram lässt Bella ihre Fans immer wieder an ihrem Landleben teilhaben. Unter anderem postete sie schon Bilder von einem romantischen Reitausflug oder zeigte sich selbst beim Tagebuch schreiben in der freien Natur. Es scheint, als hätte sie hier ihre Bestimmung gefunden.

Statt den Laufsteg unsicher zu machen, konzentrierte Bella sich zuletzt immer mehr darauf, ihre Laufbahn im Sattel zu verfolgen. Bereits seit ihrer Jugend ist sie eine begeisterte Reiterin und mittlerweile sind die Western-Disziplinen bei ihr offenbar hoch im Kurs. Im Netz beweist die US-Amerikanerin immer mal wieder ihre Fähigkeiten als Cowgirl. Im April nahm sie beispielsweise an einem Turnier teil und hatte sogar Erfolg. Zu einem Video, in dem sie ihr Pferd gekonnt durch die Rinder lotst, schrieb eine sichtlich stolze Bella: "Mein Tanzjunge Tucker und ich haben es zum zweiten Mal in unserem ersten Non-Pro-Aged-Turnier zusammen geschafft. So viele Kekse für diesen Jungen. Ich bin ein glückliches Mädchen."

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Februar 2024

