Brandi Glanvilles Sexleben leidet wegen Gesichtsschwellung

Brandi Glanville (52), bekannt aus den Real Housewives of Beverly Hills, sprach kürzlich in ihrem Podcast "Brandi Glanville Unfiltered" offen über die schwierige Zeit, die sie derzeit durchmacht. Seit über einem Jahr kämpft die Reality-TV-Persönlichkeit mit einer mysteriösen Erkrankung, die ihr Gesicht verändert hat. Sie beschrieb das Problem als möglicherweise durch einen Parasiten verursacht. Dieser konnte jedoch bislang von Ärzten nicht eindeutig diagnostiziert werden. Die gesundheitlichen Herausforderungen wirken sich nicht nur auf ihre Stimmung, sondern auch auf ihr Liebesleben aus: "Ich hatte seit letztem Oktober keinen Sex. Ich habe niemanden geküsst oder getroffen." Ihr Gesicht sei in einem sehr schlechten Zustand: "Aber es ist, wie es ist. Ich hatte 50 gute Jahre. Das sage ich mir auch immer wieder. Doch wir arbeiten natürlich noch weiter daran."

Erstaunlich ist, dass die ehemalige "Real Housewives"-Darstellerin nach eigenen Angaben bereits über 70.000 US-Dollar (rund 67.000 Euro) ausgegeben hat, um eine Lösung für ihr Problem zu finden und sich zahlreichen medizinischen Untersuchungen unterzogen hat. Trotzdem seien sich die Experten über die Ursache nicht einig. "Wenn sie ratlos sind, dann bin ich auch ratlos. Es gibt im Moment keine Antwort", erklärte Brandi. Der plastische Chirurg Dr. Terry Dubrow (66), bekannt aus der Reality-Serie "Botched", bezeichnete das Problem als "tickende Zeitbombe" und empfahl dringend weitere Tests und Behandlungen. Doch auch er sei laut Brandi immer noch ratlos. Brandi, die sich an die Zeit vor ihrer Erkrankung zurücksehne, betonte, dass sie keine fünf Jahre damit warten könne, dass ihr Gesicht vollständig heile: "Das ist zu lange", klagte sie. "Ich habe mich versteckt und isoliert und war in einer verdammten Misere."

Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme bleibt Brandi auch mit ihrer Familie eng verbunden. Über die Feiertage verbrachte sie Zeit mit ihrem Ex-Mann Eddie Cibrian (51), dessen Ehefrau LeAnn Rimes (42) und ihren beiden Söhnen Mason und Jake. Auf einem Weihnachtsfoto, das die 52-Jährige zuletzt auf Instagram postete, zeigte sich Brandi trotz ihrer Probleme strahlend mit Nikolausmütze. Die gebürtige Kalifornierin, die früher auch Beziehungen zu Hollywood-Stars wie Matt LeBlanc (57) und Gerard Butler (55) hatte, betonte, wie schwer es ihr falle, in dieser schwierigen Zeit öffentlich sichtbar zu sein. Dennoch räumte sie ein, dass die öffentlichen Einblicke sie ein Stück weit befreit hätten: "Ich habe nichts mehr zu verstecken."

Getty Images Brandi Glanville, TV-Star

@BrandiGlanville Brandi Glanville im Dezember 2024

