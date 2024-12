Cristiano Ronaldo gratuliert seiner Mutter mit Throwback-Pic

Cristiano Ronaldo (39) hat den 70. Geburtstag seiner Mutter Maria Dolores (70) mit einer emotionalen Hommage auf Instagram gefeiert. Der Fußballstar teilte am Dienstag ein bezauberndes Throwback-Foto aus seiner Kindheit, das ihn in einem grün-weiß gestreiften Fußballtrikot und mit lockigem Haar zeigt – eine deutliche Veränderung zu seinem heutigen, kurzen Signature-Look. An seiner Seite posiert Maria Dolores, die in einem stilvollen weißen Spitzentop und beigen Hosen zu sehen ist. Dazu postete Cristiano ein aktuelles Foto, auf dem er im Trainingsanzug seines Vereins Al Nassr strahlend neben seiner Mutter sitzt. "Alles Gute zum Geburtstag, Mutter! Danke, dass du mich jeden Tag inspirierst und für deine bedingungslose Unterstützung. Ich liebe dich", schrieb er dazu mit einem roten Herz-Emoji.

Bereits im letzten Jahr hatte Cristiano seine tiefe Zuneigung zu seiner Mutter an ihrem 69. Geburtstag mit einem extravaganten Geschenk gezeigt, als er ihr einen nagelneuen Porsche Cayenne schenkte – ein Luxuswagen im Wert von rund 120.000 Euro. Gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Cristiano Jr. (14) überreichte er den Wagen, der mit einem großen roten Schleifenband geschmückt war. Ein Video des bewegenden Moments zeigt Dolores, wie sie die Tränen kaum zurückhalten konnte, bevor sie ihren Enkel und den restlichen Familienkreis umarmte. Ronaldos Schwester Katia hob hervor, dass es weniger der Wert des Geschenks, sondern die Geste an sich sei, die ihre Mutter so berührt habe. "Ehre deinen Vater und deine Mutter, und deine Tage auf Erden werden lang sein", kommentierte sie damals im Netz.

Die enge Bindung zwischen Cristiano und Maria Dolores geht weit über solche Gesten hinaus. Die 70-Jährige, die stets eine große Unterstützerin seiner Karriere war, spielte eine entscheidende Rolle in seinem Aufstieg zu einem der größten Fußballer aller Zeiten. In Interviews sprach er mehrfach über die Opfer, die seine Mutter gebracht habe, um ihm eine sportliche Laufbahn zu ermöglichen. Auch sie scheut sich nicht, ihren Stolz auf ihren Sohn zu zeigen, teilt regelmäßig Momente aus seinem Leben auf Social Media und steht ihm bei allen Höhen und Tiefen stets zur Seite. Für Cristiano scheint sie nicht nur Mutter, sondern auch eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen zu sein.

Instagram / cristiano Throwback-Foto von Cristiano Ronaldo und seiner Mutter Maria Dolores

Getty Images Cristiano Ronaldo, Dezember 2024

