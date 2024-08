Cristiano Ronaldo ist seinen Eltern dankbar für Kindheit

Cristiano Ronaldo (39) gehört heute zu den Weltstars in der Fußballwelt. Dafür hat er immer hart gearbeitet, um an die Spitze zu kommen. Doch besonders geprägt wurde er in seiner Vergangenheit von seinen Eltern Maria Dolores dos Santos Aveiro (69) und José Dinis Aveiro. Wie People berichtet, waren die zwei ein großer Grund, weshalb der Kicker seine großen Träume verwirklicht hat. Seinen Eltern dankt er, dass sie immer an ihn geglaubt haben und ihn immer ermutigt haben, an seine Zukunftspläne zu glauben.

Cristiano wuchs auf der portugiesischen Insel Madeira auf – seine Mutter Maria war eine Reinigungskraft und Köchin, während sein Vater José als Ausstatter für einen örtlichen Fußballverein arbeitete. Schon dort wurde das sportliche Interesse des jungen Cristianos geweckt. Zu seinem Vater, der gegen den Alkohol kämpfte, hatte der 39-Jährige keine gute Beziehung, wie er 2019 im Interview mit CNN verriet: "Ich habe meinen Vater wirklich nicht zu 100 Prozent gekannt. Ich habe nie mit ihm gesprochen, wie man es in einem normalen Gespräch tut. Es war wirklich hart." Dennoch wusste er, dass sein Vater ihn immer unterstütze. "Er behandelte mich unglaublich. Ich war wie der Diamant der Familie, und er wusste, dass ich ein Fußballspieler werden würde", offenbarte der Spieler. 2005 starb sein Vater im Alter von 52 Jahren an alkoholbedingtem Leberversagen.

Seine Mutter steht dem Weltstar bis heute immer an seiner Seite. In den sozialen Medien hat sie über 4,1 Millionen Follower und teilt viele private Einblicke in ihr Familienleben. Auf Instagram schrieb der Kicker vor Kurzem: "Meine Mutter ist ohne jeden Zweifel immer an meiner Seite. Ich bin sehr dankbar und stolz, ihr Sohn zu sein und sie in meinem Leben zu haben." An Silvester feierte die stolze Mama ihren Geburtstag, und da bekam sie als Dankeschön von ihrem Sohn einen nagelneuen Porsche geschenkt. Seine Schwester teilte diesen Moment im Netz und kommentierte liebevolle Worte: "Wenn sie glücklich ist, dann weil ihr Sohn sich an sie erinnert und nicht wegen des Wertes des Geschenks."

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern und Bild seines Vaters im September 2017

Getty Images Cristiano Ronaldo mit seiner Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro, 2015

