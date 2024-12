Diese "Golden Bachelor"-Dame verlässt die Show freiwillig

Auch in der sechsten Golden Bachelor-Folge steht eine Nacht der Rosen an. Franz Stärk (73) muss wieder einmal die Entscheidung treffen: Welche der Ü60-Singledamen möchte er weiter kennenlernen und für welche von ihnen endet die Reise vorzeitig? Eine Kandidatin kommt dem 73-Jährigen jedoch zuvor: Ute St. hat etwas "auf dem Herzen", das sie mit Franz besprechen möchte. "Ich finde dich sehr sympathisch, ein toller Mann", beginnt sie das Gespräch mit dem Musiker, fügt jedoch schweren Herzens hinzu: "Ich hätte gern ein anderes Gefühl bekommen, dass der Funke überspringt, aber bei mir ist er leider nicht übergesprungen und es tut mir wirklich sehr leid."

Dass dies ein Abschiedsgespräch wird, hat Franz nicht kommen sehen. "Ich glaube, ich habe immer noch eine Herzblockade, [...] ich würde es viel lieber ganz anders haben", versucht Ute, ihre Entscheidung mit Tränen in den Augen zu veranschaulichen. Offensichtlich betroffen, aber verständnisvoll nimmt Franz sie in den Arm. "Danke für deine Offenheit. [...] Du bist eine tolle Frau", betont er. Doch Utes unerwarteter freiwilliger Ausstieg trifft den Golden Bachelor: "Ich bin tatsächlich ein bisschen traurig darüber, denn ich hätte mir schon vorstellen können, mit Ute noch ein bisschen weiterzugehen. Fand ich dann doch etwas überraschend, von daher ist es auch eine Enttäuschung für mich."

Für Ute nimmt die erste Staffel von "Golden Bachelor" also in der dritten Nacht der Rosen ein Ende. Mit dem Exit der Boutique-Managerin sind es nun nur noch 13 Damen, die um das Herz des Pensionärs buhlen. Zuvor mussten bereits Astrid, Birgit T., Sabine St. und Sonja die Show verlassen – diese Kandidatinnen erhielten keine rote Rose von Franz. Doch dabei bleibt es nicht: Noch zwei weitere Anwärterinnen scheiden in Folge sechs aus.

Anzeige Anzeige

RTL / Stephan Pick Ute St., "Golden Bachelor"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen bei der Nacht der Rosen

Anzeige Anzeige