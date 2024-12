Madonna zeigt straffes Gesicht bei Weihnachtstrip in Japan

Madonna (66) hat sich zum Ausklang des Jahres etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Musikerin genießt zusammen mit ihren Kindern und ihrem Freund Akeem einen ereignisreichen Winterurlaub in Japan. Am vergangenen Montag teilte sie auf Instagram einige Schnappschüsse des Trips und lässt ihre Fans somit an ihrem Urlaub teilhaben. So zeigt ein Foto die Sängerin beim Besuch eines Restaurants, in dem sie mit einer Sake-Tasse posiert und hinter ihr gleichzeitig ein Sushi-Koch ihr Essen zubereitet. Neben dem gehobenen Ambiente fällt auf, dass Madonnas Gesicht scheinbar völlig faltenfrei ist! Ein Fan meint in den Kommentaren diesbezüglich: "Wie viel du deinem Beauty-Doc auch zahlst – es ist jeden Cent wert!"

Die erfolgreiche Künstlerin flasht natürlich nicht nur mit ihrem jugendlichen Erscheinungsbild, sondern auch mit weiteren Eindrücken von ihrer Reise in Asien. Mit einer Fotostrecke von insgesamt 20 Aufnahmen stellt sie sich an den verschiedensten Orten zur Schau. So präsentiert sich Madonna beispielsweise unter einem mit Laternen geschmückten roten Tor oder mit einem Schwert in ihren Händen. An ihrer Seite sind meistens ihr Liebster oder ihr Nachwuchs, wie unter anderem Töchterchen Lourdes Leon (28). Mit ihr postet Madonna ein seltenes Selfie, das das Mutter-Tochter-Duo in gleicher Pose zusammen zeigt.

Die meisten Urlaubsbilder der US-Amerikanerin zeigen sie stets mit kräftigem Make-up und perfektem Styling. Vor Kurzem überraschte die 66-Jährige ihre Fans in den sozialen Medien allerdings mit einer eher natürlichen Optik. In einer Story, die sie auf Instagram teilte, filmte sich die Musikikone beim Frisieren ihrer blonden Haare. Der kurze Clip zeigte Nahaufnahmen von ihr, auf denen Madonna wenig bis gar kein Make-up zu tragen schien. Stattdessen setzte sie in diesem Fall auf einen Filter, der ihr zum Beispiel längere Wimpern zauberte.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihrer Tochter Lourdes, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Dezember 2024

Anzeige Anzeige