Prinz Louis sorgte beim Weihnachtsgottesdienst für Lacher

Da wurde der royale Sprössling wohl ein wenig an der Nase herumgeführt. Beim Weihnachtsgottesdienst der britischen Königsfamilie war auch der kleine Prinz Louis (6) mit dabei. Zuvor war der Sohn von Prinz William (42) laut The Sun gebeten worden, bei der Predigt zu helfen. Der Pfarrer Paul Williams erlaubte sich dann einen kleinen Scherz. Er bat Louis, eine Terry's-Schoko-Orange vor Hunderten Menschen zu öffnen. Dass diese Süßigkeit bei einer Berührung zerplatzt, war ihm nicht bewusst. "Lass sie einfach fallen", wies er den kleinen Prinzen an – darauf folgte in der Kirche ein lauter Knall und die Menge fing an zu lachen.

Nach diesem kleinen Spaß wurde der Sechsjährige dann mit einer schokoladigen Orange, einer Cadbury-Auswahlbox und einem Schokoladen-Nikolaus als Entschädigung in der Hand gesichtet. Auch von gleichaltrigen Fans bekam er tolle Geschenke. Ein Junge namens Rupert Bradley schenkte ihm einen silbernen Eierbecher und Löffel. Das Besondere: Beide Stücke waren versehen mit dem Krönungszeichen von König Charles III. (76). Die handgemachten Einzelteile stammen aus dem Juweliergeschäft seiner Eltern und sind sogar aus echtem Silber.

Die St.-Mary-Magdalene-Kirche in Sandringham war zum Weihnachtsgottesdienst wesentlich gefüllter als sonst. Viele kamen laut dem Medium, um Prinzessin Kate (42) und den König bei ihrem Kampf gegen den Krebs zu unterstützen. Die Mutter von Prinz Louis bekam aufgrund ihres Gesundheitszustandes mehr als ein Dutzend Blumensträuße und etliche "Gute Besserung"-Karten von den Fans geschenkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis in Sandringham am 25. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate beim royalen Weihnachtskonzert im Dezember 2024

Anzeige Anzeige