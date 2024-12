Schlupfloch: "Mission: Impossible" könnte doch weitergehen

Bisher wurde angenommen, dass es sich bei dem kommenden Kinofilm "Mission: Impossible - The Final Reckoning" wahrscheinlich um den finalen Teil der beliebten Action-Saga handelt. Nun kursiert allerdings das Gerücht, dass der Hauptdarsteller Tom Cruise (62) mit dem Teil lediglich ein neues Kapitel aufschlagen wird. Wie The Sun berichtet, wolle der Star in Zukunft nicht mehr die Hauptrolle spielen, jedoch solle es trotzdem weitergehen: Die Lösung dafür sei angeblich die Produktion von einem Prequel!

Der Boulevardzeitung zufolge gebe es im kommenden Mission: Impossible-Action-Kracher bereits eindeutige Hinweise, die auf ein Prequel hindeuten sollen. Demnach gebe es anscheinend einige Rückblenden, welche Toms Charakter Ethan Hunt in einer jüngeren Version zeigen würden. Der Plan sei, dass dieser Darsteller in möglichen Fortsetzungen in den Fokus rückt. Obwohl es sich bis dato lediglich um Spekulationen handelt, wäre es gut denkbar. Schließlich soll die aktuelle Bedrohung in den Filmen schon seit geraumer Zeit im Leben der Hauptfigur präsent sein.

Ein Kandidat, der als potenzieller Nachfolger von Tom immer wieder öffentlich genannt wurde, ist sein beliebter Kollege Glen Powell (36). Der Schauspieler hat vor Kurzem jedoch klargestellt, dass er auf keinen Fall in die legendären Fußstapfen von dem Hollywoodstar treten werde. Während eines Anrufs in der "The Pat McAfee Show" verneinte er die Spekulationen vehement – vor allem in Anbetracht der waghalsigen Stunts: "Meine Mutter würde mich das niemals tun lassen. Das ist die schlimmste Aufgabe überhaupt, das weiß doch jeder. Das ist eine Todesfalle!"

Tom Cruise, Juli 2023

Glen Powell und Tom Cruise

