Löst Glen Powell Tom Cruise bei "Mission: Impossible" ab?

Glen Powell (36) hat klargestellt, dass er nicht die Rolle von Tom Cruise (62) in der "Mission: Impossible"-Reihe übernehmen wird. Diese Gerüchte kamen auf, nachdem bekannt gegeben wurde, dass der achte Teil namens "The Final Reckoning" am 23. Mai 2025 veröffentlicht wird. Während eines Anrufs in der "The Pat McAfee Show" verneinte der Schauspieler die Spekulationen jedoch energisch: "Meine Mutter würde mich das niemals tun lassen. Das ist die schlimmste Aufgabe überhaupt, das weiß doch jeder. Das ist eine Todesfalle!", scherzte er. Tom, der die ikonische Rolle des Ethan Hunt spielt, ist nämlich bekannt für seine selbst ausgeführten, waghalsigen Stunts in der Filmreihe.

Erst kürzlich standen Glen und Tom für den Actionfilm "Top Gun: Maverick" gemeinsam vor der Kamera. Während der Dreharbeiten freundeten sich die beiden Hollywood-Stars an. "Es ist das Beste", schwärmte Glen im Gespräch mit E! News und ergänzte: "Er ist ein großartiger Freund und ein großartiger Mentor, und es [die Freundschaft] ist ein ganz besonderer Teil meines Lebens geworden."

Auch wenn Glen nicht Toms Rolle in der "Mission: Impossible"-Reihe übernehmen wird, müssen seine Fans nicht lange auf den Leinwandstar verzichten: Kommendes Jahr wird die Sportserie "Chad Powers" erscheinen, bei der Glen die Hauptrolle des Quarterbacks Russ Holliday übernehmen wird. Im August wurde er bei den Dreharbeiten zu der Serie gesichtet und war gar nicht mehr wiederzuerkennen: Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen den 36-Jährigen mit einer strähnigen, schulterlangen Perücke, einem dünnen Schnurrbart und augenscheinlich auch einer Nasenprothese.

MEGA Tom Cruise bei den Dreharbeiten für "Mission: Impossible 7"

Getty Images Glen Powell, September 2024 in Los Angeles

