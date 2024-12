So normal ist Selena Gomez und Taylor Swifts Freundschaft

Selena Gomez (32) und Taylor Swift (35) gehören zu den erfolgreichsten Frauen im Musikgeschäft, aber wenn sie Zeit miteinander verbringen, scheint von ihrem Superstar-Status nichts zu spüren zu sein. Die beiden Popstars genießen ihre gemeinsamen Treffen ohne großes Aufsehen, wie ein Insider laut Ok! Magazin verriet: "Es gibt keine Fassade, sie sind einfach zwei normale Frauen - die Tratsch, Shopping, Reality-TV und romantische Komödien lieben."

Selena, die Taylor als "große Schwester" sieht, erzählte kürzlich gegenüber Vanity Fair, dass sie zusammen leidenschaftlich gerne "Vanderpump Rules" schauen und sich darüber austauschen. Humorvoll war auch Taylors Kommentar zu Selenas Verlobung mit Benny Blanco (36) auf Instagram: "Ja, ich werde das Blumenmädchen sein." Obwohl beide Frauen große Musikkarrieren verfolgen, gebe es zwischen den langjährigen Freundinnen keine Rivalität. Der Insider erklärte, ihre Freundschaft sei "leicht zu pflegen", da sie immer offen und ehrlich miteinander umgehen würden.

Kennengelernt haben sich die beiden 2008 auf eine eher amüsante Weise: Zu der Zeit waren beide mit Mitgliedern der Jonas Brothers liiert. In einem Interview 2017 erinnerte sich Selena an diese Zeit: "Es war unglaublich, weil Taylor damals dieses große Mädchen mit den Locken, dem vielen Schmuck und den Cowboy-Boots war. Ich war noch ganz neu in der Branche, aber wir haben sofort geklickt." Diese besondere Verbindung, die in den frühen Tagen ihrer Karrieren entstand, ist bis heute geblieben und hat sich zu einer tiefen, beständigen Freundschaft entwickelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift während der Grammy Awards 2016

Anzeige Anzeige