So verbringen Simone Biles und Jonathan Owens ihr Silvester

Simone Biles (27) und Jonathan Owens (29) haben ihre Pläne für Silvester verraten – und die fallen überraschend entspannt aus. Die vielfach ausgezeichnete Turnerin und der Footballspieler planen, den Jahreswechsel gemütlich zu zweit zu verbringen. Laut Simone ist das Berufsleben ihres Ehemanns, der derzeit für die Chicago Bears spielt, zu hektisch, um große Feierlichkeiten zu ermöglichen. Dennoch hat er ihr ein süßes Versprechen gegeben: "Er hat mir gesagt, er stellt sich einen Wecker, damit er mich um Mitternacht küssen kann", erzählte Simone dem Magazin People.

Schon die Weihnachtszeit war für das frisch verheiratete Paar besonders: Zum ersten Mal haben Simone und Jonathan die Feiertage nur zu zweit verbracht. Aufgrund eines Heimspiels der Bears am 26. Dezember blieb das Paar in Chicago und konnte nicht, wie Simone es gewohnt ist, mit ihrer Großfamilie feiern. Gegenüber People verriet die 27-Jährige, dass die beiden bereits Pläne für gemeinsame Reisen im kommenden Jahr schmieden, um nach der intensiven Sportsaison auch Zeit für sich zu finden. "Wir planen ein paar Urlaube, und ich möchte außerdem der Community, die mich so sehr unterstützt hat, etwas zurückgeben", erklärte die Olympiasiegerin.

Simone und Jonathan gaben sich erst im Jahr 2023 das Jawort. Während Simone im Turnsport zahlreiche Rekorde aufstellte, begleitet Jonathan ihre Karriere mit großem Rückhalt und zugleich viel Verständnis für die Anforderungen des Profisports. Umgekehrt zeigt auch die Turnerin Begeisterung für Jonathans NFL-Karriere und verbringt viel Zeit damit, ihren Mann bei seinen Spielen anzufeuern. Angesprochen auf ihre Neujahrsvorsätze, erklärte Simone im Interview: "Ich versuche einfach, jeden Tag die beste Version meiner selbst zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Jonathan Owens und Simone Biles, August 2024

Anzeige Anzeige