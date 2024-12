TV-Star Walentina Doronina spricht über Gewalt gegen Frauen

In ihrer Instagram-Story äußert sich Walentina Doronina (24) zu einem schlimmen, aber gleichzeitig auch superwichtigen Thema. Der Realitystar teilt dort ein Foto einer Parkbank, auf der "Nein zu Gewalt gegen Frauen" geschrieben steht. In einem kurzen Text bezieht der Germany Shore-Star Stellung dazu. "Bitte trennt euch wie ich von solchen Männern", schreibt Walentina und fügt hinzu: "Habt den Mut und die Kraft. Ihr seid nicht alleine."

Nach ihrer Trennung von Can Kaplan im vergangenen Juni machte Wale ihrem Ex schwere Vorwürfe. Im Netz teilte sie zuvor nicht veröffentlichte Bilder von unterschiedlichen Verletzungen an ihr, darunter ein blaues Auge und ein blutiger Mund. "Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe monatelang alles akzeptiert und mit mir machen lassen", schrieb sie zu den Aufnahmen. Kurz darauf veröffentlichte ihre Freundin Laura Morante (34) private Chatverläufe mit der 24-Jährigen auf Instagram, in denen sie über die mutmaßlichen Misshandlungen ihres Ex-Verlobten berichtete. Auf die Frage, wie oft es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen sei, antwortete die Blondine: "Ständig. Jeden Tag."

Das Liebes-Aus der beiden folgte, nachdem Can seiner damaligen Partnerin vorgeworfen hatte, ihm in einer TV-Show fremdgegangen zu sein. Die einstige Beauty & The Nerd-Kandidatin wies diese Anschuldigungen aber von sich und stellte ihre Sicht der Dinge klar. "Wir sind nicht glücklich gewesen. Ich möchte mit dir nicht alt werden, kein Haus bauen, keine Kinder kriegen und das ist einfach mein Fazit gewesen [...], warum ich Schluss gemacht habe", gab sie auf Instagram zu verstehen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars