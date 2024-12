Walentina Doronina soll diesen Reality-TV-Verführer daten

Ist Walentina Doronina (24) wieder vergeben? Die Reality-Bekanntheit ist seit der Trennung von Kevin Saszik im November Single. Doch das soll sich nun geändert haben. Und wie Bild erfahren haben will, handelt es sich bei ihrem Neuen um keinen Unbekannten. Bereits kurz nach ihrer Trennung soll die Germany Shore-Teilnehmerin jetzt den ehemaligen Temptation Island-Verführer Calvin Steiner daten. Wie Quellen aus ihrem Umfeld behaupten, verbringen die beiden sehr viel Zeit miteinander und sehen sich so oft wie möglich. Es sei aber noch die Kennenlernphase. "Walentina ist sehr glücklich. Die beiden tun sich gut und sind kurz davor zusammenzukommen", so der Insider.

Noch ist die neue Beziehung der 24-Jährigen zwar nicht offiziell, aber dafür ist klar, dass sie und Calvin sich schon länger kennen. Gemeinsam standen sie für "Germany Shore" vor der Kamera. Und auch in der Sendung knisterte es schon zwischen ihnen. Obwohl das TV-Sternchen während der Dreharbeiten im Juni noch mit Can Kaplan liiert war, knutschte sie vor laufenden Kameras mit Calvin. Nun scheint der Funke endgültig übergesprungen zu sein.

Nach der dramatischen Trennung von Can war Walentina nur wenige Monate mit Kevin zusammen. Die beiden trennten sich kurz vor ihrem Boxkampf bei Fame Fighting. Dem Magazin verriet sie das exklusiv: "Ich habe mich von Kevin getrennt." Das Liebes-Aus habe sie nur einen Tag vor dem Wettkampf beschlossen. Ihr Ex begleitete sie dennoch, stand aber nicht mit ihr auf dem roten Teppich. Zwischenzeitig heizte die Krawallnudel schon einmal die Gerüchteküche an, als sie bei den MTV EMAs in männlicher Begleitung erschien. Dabei handelte es sich um Jermaine Diallo, ebenfalls Teilnehmer von "Germany Shore". Doch eine Beziehung wurde daraus offenbar nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Getty Images Jermaine Diallo und Walentina Doronina bei den MTV EMAs

Anzeige Anzeige