Andrea Berg begeistert Fans mit gewagtem Silvesteroutfit

Andrea Berg (58) hat am Silvesterabend erneut mit einem atemberaubenden Outfit für Furore gesorgt. Beim "Silvester-Schlagerbooom", einer ARD-Show mit Moderator Florian Silbereisen (43), strahlte die Schlagersängerin in einem bodenlangen Kleid, dessen goldene Pailletten im Bühnenlicht mit ihr um die Wette funkelten. Besonders heiß diskutiert wurde im Netz wieder einmal der gewagte XXL-Beinschlitz, für den Andrea inzwischen beinahe so bekannt ist wie für ihre einzigartige Stimme. Für sie war der Auftritt zum Jahreswechsel ein ganz besonderes Ereignis: Es war das erste Mal, dass sie live bei einer Silvestershow im deutschen Fernsehen auftrat, anstatt den Abend gemütlich zu Hause zu verbringen.

Während auf der Social-Media-Plattform X einzelne User herbe Kritik an Andreas Kleiderwahl übten und es mit dem Look von "nächtlichen Damen auf Truckerhöfen" verglichen, wurde sie auf Instagram von Fans mit Lob überschüttet. Unter einem Posting, in dem sie ihr Outfit präsentierte, hieß es in den Kommentaren unter anderem: "Wow, unfassbar schön" und "Dein Kleid ist zum Niederknien". Auch Schlagerstar und Gastgeber Florian zeigte sich während der Show sichtlich begeistert von Andrea. Ihr energiegeladener Auftritt und ihre stimmliche Performance machten die gebürtige Krefelderin für ihre Fans zweifellos zum Highlight der Silvestershow.

Die Karriere von Andrea, die seit Jahrzehnten zu den festen Größen des deutschen Schlagers zählt, ist geprägt von ihrer Bodenständigkeit und der Nähe zu ihren Fans. Privat lebt die Sängerin seit 2007 gemeinsam mit ihrem Mann, dem Hotelier und Manager Uli Ferber, in Aspach, wo sie sich abseits der Bühne immer wieder Zeit für Auszeiten mit der Familie nimmt. Ihre Auftritte sind jedoch alles andere als zurückhaltend – sie liebt es, ihr Publikum auf der Bühne mit spektakulären Shows und sexy Outfits zu begeistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber, Mai 2017

Anzeige Anzeige