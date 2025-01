Das ist bei der Jubiläumsstaffel von GNTM ebenfalls neu

Bald beginnt die 20. Staffel von Germany's Next Topmodel und für dieses Jubiläum dürfen sich die Zuschauer auf einige Neuheiten freuen. Dass die Castingshow in diesem Jahr in Doppelfolgen ausgestrahlt wird, ist bereits seit einigen Monaten bekannt, doch erst jetzt wurde der Grund für diese Entscheidung preisgegeben. "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys", verriet Heidi Klum (51) in einer Pressemitteilung von ProSieben.

Wann die Show startet, wurde vom Sender nun ebenfalls verkündet: Bereits am 13. Februar, einem Donnerstag, startet GNTM mit den weiblichen Models, woraufhin die Boys am Dienstag, dem 18. Februar, zum ersten Mal ihr Talent zum Besten geben. Die Männer und Frauen werden also in den ersten Folgen erst einmal getrennt gegeneinander antreten, bis sie in Folge 13 aufeinandertreffen. Diese wird am 27. März ausgestrahlt und stellt auch das Ende der Doppelfolgen dar, denn danach läuft die Modelsendung wie gewohnt nur noch am Donnerstagabend um 20:15 Uhr. "Es wird eine unglaublich spannende Reise – wir freuen uns alle wahnsinnig darauf", versicherte Heidi gegenüber dem Sender.

"Germany's Next Topmodel" spart bei seinem großen Jubiläum auch nicht an den Star-Gästen. Heidis Tochter Leni Klum (20) wird sie beim Casting der weiblichen Models zum Showstart unterstützen – und das aus einem Grund. "Ich habe am ersten Tag hundert Frauen gecastet, dabei half mir Leni", gab die Modelmama über die anspruchsvolle Aufgabe gegenüber Bild preis. In der ersten Dienstagsfolge wählt dann Naomi Campbell (54) zusammen mit der Jurorin aus, wer das Zeug zu Deutschlands zweitem Male-Topmodel haben könnte.

Getty Images Heidi Klum, Oktober 2024

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, Januar 2024

