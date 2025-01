"Golden Bachelor"-Bärbel versteht Oben-ohne-Aufruhr nicht

Golden Bachelor-Kandidatin Bärbel zog in den vergangenen Folgen mit ihrem Badestil viel Aufmerksamkeit auf sich. Im Gegensatz zu ihren Mitstreiterinnen ging die 73-Jährige ohne Bikinioberteil in den Pool – sie badete und sonnte sich mit unbedeckten Brüsten. Das ging für einige zu weit: Bevor sie das Gespräch mit Bärbel suchte, regte sich unter anderem Teilnehmerin Simone vor laufender Kamera auf. Dass ihr Oben-ohne-Baden so viel Wirbel verursacht, hätte Bärbel nicht gedacht, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. "Ich war mir nicht bewusst, dass es so eine Aufregung geben wird, vor allem so ein Lästern hinter meinem Rücken", erklärt die Rentnerin.

Und noch heute scheint Bärbel mit ihrer Art zu baden völlig im Reinen. Wie sie im Promiflash-Interview zu verstehen gibt, würde sie sich noch immer dafür entscheiden. "Ich bin ein Freigeist und finde nichts Verwerfliches daran, oben ohne zu baden", betont die TV-Bekanntheit. Auch um ihre Kinder und was diese davon halten, macht sie sich keine Sorgen. Stolz fügt Bärbel hinzu: "Meine Kinder kennen mich und lassen mich so, wie ich bin."

Das sah bei Show-Konkurrentin Simone anders aus. Wie sie bei "Golden Bachelor" im Gespräch mit Bärbel erklärte, sorge sie sich darum, wie die FKK-Vorliebe im TV bei der Ausstrahlung ankommen würde. "Wenn ich an meinen Sohn denke, der kriegt die Krise. Der sagt, 'Mama, wo warst du?'", echauffierte sie sich. Doch dabei blieb es nicht. Nachdem sie Bärbels Badesituation zuvor als "sexuelle Belästigung" beschrieben hatte, betitelte Simone das Oben-ohne-Posen auf der Luftmatratze auch noch als pornografisch.

Anzeige Anzeige

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Bärbel

Anzeige Anzeige

RTL "Golden Bachelor"-Kandidatin Simone, 2024

Anzeige Anzeige