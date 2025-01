König Frederik X. feiert Jahreswechsel mit royaler Premiere

Für König Frederik (56) ist diese Silvesternacht ein historisches Ereignis, denn er wird zum ersten Mal die Neujahrsansprache halten. Vor einem Jahr sorgte seine Mutter, Königin Margrethe (84) , für Aufsehen in Dänemark, als sie bei ihrer Rede kurz vor dem Jahreswechsel ihre baldige Abdankung verkündete – nun ist der Monarch schon seit fast zwölf Monaten im Amt. Seine Premiere als Präsentator der Neujahrsansprache, die er live im Schloss Amalienborg in Kopenhagen halten wird, ist allerdings nicht die einzige Veränderung zum Vorjahr: Die königliche Leibgarde wird laut Gala zum ersten Mal das neue Monogramm des Regenten auf ihren Uniformen tragen.

Obwohl der Thronwechsel bereits Anfang 2024 stattfand, befand sich auf den Anzügen nämlich noch das Symbol von Königin Margrethe, wie es seit 1973 der Fall war. Der Projektleiter Sami Rida, der für die Neugestaltung des neuen Monogramms verantwortlich war, erklärte gegenüber dem Magazin, warum die Änderung so bedeutend ist: "Ein königliches Abzeichen wird in sehr großen Abständen gewechselt. Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass ein neues REX-Abzeichen für die Regimenter, die es tragen, geschaffen werden musste. Deshalb war es eine wirklich spannende Aufgabe, daran mitzuwirken."

Margrethe verkündete vor einem Jahr, ihre Stellung als Regentin von Dänemark nach 52 Jahren zum 14. Januar 2024 aufzugeben. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", erklärte die 84-Jährige in der damaligen Neujahrsansprache und ernannte ihren erstgeborenen Sohn Frederik zum Nachfolger. Außerdem sprach sie laut Bild ihre Dankbarkeit gegenüber dem dänischen Volk aus: "Danke für die überwältigende Herzlichkeit und Unterstützung, die ich im Laufe der Jahre erfahren habe."

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark bei ihrer Neujahrsansprache 2024

