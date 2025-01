Neuer Account: Ist Herzogin Meghan zurück auf Instagram?

Nach knapp sieben Jahren Pause ist Herzogin Meghan (43) offenbar wieder zurück auf Instagram! Am 1. Januar ist ein neuer Account mit dem einfachen Namen "@meghan" auf dem sozialen Netzwerk aufgetaucht, der darauf schließen lässt, dass die Frau von Prinz Harry (40) ihr Internet-Comeback feiert! Allerdings fehlt dem Account noch der verifizierte, blaue Haken – es ist somit noch nicht komplett klar, ob es sich tatsächlich um Meghans offizielle neue Seite handelt. Ein erstes Video wurde allerdings bereits gepostet: In dem Clip ist die ehemalige Schauspielerin in einem weißen Hemd und Jeans an einem Strand zu sehen, an dem sie elegant "2025" mit ihrem Finger in den Sand schreibt, bevor sie sich lächelnd zur Kamera umdreht und wieder wegläuft.

Auch wenn noch nicht offiziell bestätigt wurde, dass die 43-Jährige tatsächlich wieder auf Instagram unterwegs ist, äußerte sich bereits ein Insider gegenüber People dazu. "Meghan freut sich darauf, in die sozialen Medien zurückzukehren, um wieder mit Gemeinschaften auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten und aktuelle Informationen über die Projekte zu teilen, an denen sie arbeitet, und mit gutem Beispiel voranzugehen, um zu zeigen, dass soziale Medien Freude und positive Verbindungen schaffen können", erklärte die Quelle. Die Fans der "Suits"-Bekanntheit sind auf jeden Fall begeistert von dem Profil, trotz fehlendem blauen Haken – innerhalb weniger Stunden hatte der Account mehr als 250.000 Follower.

Das Paar hatte bis 2020 eine gemeinsame Seite in dem sozialen Netzwerk, die sie nach Harrys Rücktritt von seinen royalen Pflichten nicht mehr nutzten. Meghan selbst hatte ihren eigenen Account bereits 2018 deaktiviert – als sie ihren Liebsten geheiratet hatte und Teil der Königsfamilie geworden war. Seit rund vier Jahren leben sie und ihr Mann mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) nun in Kalifornien ihr eigenes Leben und versuchen, so gut wie möglich ihre Privatsphäre zu schützen. Ob Meghans mutmaßliche Social-Media-Rückkehr bedeutet, dass sie von nun an auch mehr Einblicke in ihren Alltag mit Harry und den Kids gibt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

