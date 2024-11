Meghan plaudert über Weihnachtstraditionen mit ihren Kindern

Herzogin Meghan (43) hat dem Magazin Marie Claire bei einem Dinner für afghanische Frauen seltene Einblicke in die Feiertagstraditionen ihrer Familie gegeben. Zusammen mit Prinz Harry (40) und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) freut sie sich darauf, die kommenden Festtage – die sie ohne die Royals feiern – in ihrem Zuhause in Kalifornien zu verbringen. "Zum einen denke ich, dass man es als Mutter einfach genießt, die Kinder bei sich zu haben, obwohl sie noch nicht verstehen, was [an Weihnachten] passiert. Aber jetzt sind sie in dem Alter, in dem ich es kaum erwarten kann, [Weihnachten] jedes Jahr durch ihre Augen zu sehen", schwärmte sie über die besonderen Momente mit der Familie.

Die Feiertage sind für Meghan nicht nur eine Zeit des Zusammenseins, sondern auch eine Gelegenheit, Traditionen zu schaffen, die ihre Kinder mit besonderen Erinnerungen verbinden. Meghan erzählte, dass sie und Harry sicherstellen, dass jede Feierlichkeit zu einem neuen Abenteuer wird: "Wir achten immer darauf, dass wir etwas machen, das Spaß macht. Wie jede andere Familie verbringt man Zeit mit einem tollen Essen und was macht man dann? Spiele spielen, jemand bringt eine Gitarre mit – einfach Spaß haben."

Abseits ihrer Feiertagstraditionen setzen Harry und Meghan zur Weihnachtszeit auch auf gemeinnützige Projekte, wie zum Beispiel das "Welcome Project" der Archewell Foundation. Im Rahmen dieses Projekts werden Frauen unterstützt, die aus Afghanistan in die USA geflüchtet sind. Meghan erklärte in diesem Zusammenhang bei dem gemeinsamen Dinner mit dem Magazin, dass die Feierlichkeiten viele Emotionen hervorrufen – insbesondere, wenn man so weit von der ursprünglichen Heimat entfernt ist: "Man vermisst sein Zuhause. Man vermisst sein Land und kann in der neuen Gemeinschaft, die man hier hat, Trost finden."

Collage: Herzogin Meghan und Tochter Lilibet Diana

Collage: Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

