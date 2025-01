Rihanna blickt an Silvester stolz auf ein Jahr ohne Alkohol

Rihanna (36) hat das Jahr 2025 mit einer besonderen Botschaft auf Instagram begrüßt: Die Sängerin legt nahe, dass sie das gesamte Jahr 2024 alkoholfrei gelebt hat. In einem am Neujahrstag geteilten Video zelebrierte sie mit Freunden den Countdown bis Mitternacht. Nach dem Glockenschlag verkündete sie freudestrahlend: "Leute, ich habe das ganze Jahr nicht getrunken!" Den Beitrag versah sie mit dem Titel: "Neues Jahr, neues Ich." Ob das bedeutet, dass sie dem Alkohol wirklich abgeschworen hat, oder ob es sich eher um einen Scherz handelt, lässt sie offen.

Bekannt für ihren Sinn für Humor, gab Rihanna ihren Fans auch Einblicke in ihre ungewöhnlichen "Reinigungsrituale" zum Jahreswechsel. In einem weiteren Instagram-Post zeigte sie sich mit einer Freundin, wie sie gemeinsam eine Haarverlängerung im Waschbecken einshampoonierten. Dazu schrieb sie: "Wir starten gereinigt ins Jahr 2025." Diese Szene spiegelt Rihannas lockeren Umgang mit dem Alltag wider, der zunehmend von ihrem Leben als Mutter geprägt ist. In einem kürzlichen Interview mit People betonte sie, wie wichtig ihr inzwischen bequeme und praktische Kleidung sei, um mit ihren Söhnen RZA (2) und Riot (1) Schritt halten zu können.

Rihanna, die seit 2020 offiziell mit Rapper A$AP Rocky (36) in einer Beziehung ist, hat im Laufe ihrer Karriere eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Mit gerade einmal 17 Jahren landete sie mit "Pon de Replay" ihren ersten Hit und etablierte sich schnell als feste Größe in der Musikindustrie. Über die Jahre erweiterte sie ihr Repertoire und gründete erfolgreiche Unternehmen, die neue Akzente setzten: Die Kosmetikmarke Fenty Beauty ist bekannt für ein besonders breites Spektrum an Hauttönen, während das Modeunternehmen Savage X Fenty für mutige Designs steht, die Körperpositivität fördern.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Musiker

Getty Images Rihanna, Sängerin

