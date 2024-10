Kommen Rihanna und A$APs Söhne eher nach Mama oder Papa?

Rapper A$AP Rocky (36) ist ganz vernarrt in seine beiden Söhne, die er mit Sängerin Rihanna (36) hat. Nun gibt er im Interview mit W Magazine Einblicke in die Charaktere der Jungs. Er verrät, dass ihr älterer Sohn RZA (2) sein "Zwilling" sei, während der jüngere Riot Rose (1) ganz nach seiner Mutter komme. "RZA ist introvertiert, er ist wie ich", betont Rocky und führt aus: "Riot ist ein Extrovertierter – genau wie seine Mama."

Der stolze Vater erzählt weiter, dass RZA die Eigenschaften von ihm geerbt, aber die "große Stirn" seiner Mutter habe. "Ich liebe die große Stirn meines Sohnes! Ich habe sie schon an seiner Mutter geliebt", schwärmt er. Besonders süß sei die Beziehung zwischen den Brüdern: "Riot schaut zu RZA auf. Ich glaube, RZA taut langsam gegenüber Riot auf." Das Paar, das seit 2020 zusammen ist, wusste bereits in jungen Jahren, dass sie gemeinsam eine Familie gründen wollten. Im Erwachsenenalter hätten sie wieder zueinandergefunden.

A$AP Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers, verbrachte seine Kindheit in Harlem und legt großen Wert darauf, dass sein Nachwuchs trotz ihres berühmten Hintergrunds eine normale Kindheit erlebt. Während des Interviews zeigt der Musiker ein Video von RZA, wie er fröhlich durch die Straßen von Soho läuft, und erklärt stolz: "Sie sind immer noch Menschen. Sie sind menschliche Wesen." Rihanna und Rocky halten ihr Familienleben größtenteils privat, teilen aber gelegentlich Einblicke in ihr Glück, was ihre Fans stets begeistert.

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

