Shirin David trainierte extrem hart für ihre Silvester-Show

Shirin David (29) performt an Silvester als Headlinerin bei der "Celebrate at the Gate"-Party am Brandenburger Tor in Berlin und legte sich für diesen großen Auftritt bereits mächtig ins Zeug. Seit Wochen bereitet sich die Rapperin diszipliniert auf das Konzert vor, das mit rund 65.000 Fans vor Ort eines der größten ihrer Karriere wird und absolvierte dafür ein Trainingsprogramm, das es in sich hat. "Acht Stunden tanzen täglich, viel Stretching – ich muss sogar zweimal am Tag mein Outfit wechseln, weil ich so krass schwitze", verriet die "Ich darf das"-Interpretin gegenüber Bild.

Neben der Größe des Konzerts hat der ganze Aufwand noch einen weiteren Grund. "Ich werde exklusiv einen Teil meiner neuen Show präsentieren – als Premiere für die kommende Tour. Und es gibt einen geheimen Special Guest", gab die 29-Jährige preis. Der Auftritt sei für sie nämlich alles andere als nur ein Job, weshalb sie den Abend so besonders wie möglich gestalten will. "Es ist ein Traum", freute sich die ehemalige YouTuberin gegenüber der Zeitung. Sie erklärte außerdem ihre Verbindung zu dem außergewöhnlichen Veranstaltungsort: "2014 saß ich vor dem Fernseher, als Helene Fischer (40) mit der deutschen Nationalmannschaft 'Atemlos' am Brandenburger Tor performte – Gänsehaut! Jetzt stehe ich selbst auf der Bühne und präsentiere unter anderem unseren gemeinsamen Remix von 'Atemlos'."

Neben Shirin, die ganze acht Songs auf der Bühne performt, werden noch weitere Künstler das Publikum zum Jahreswechsel unterhalten. Mit Musikern wie Esther Graf (26), Bausa, Tom Gregory (29), Alex Christensen, Sarah Engels (32), dem Electric-Duo YouNotUs und Maite Kelly (45) soll für jeden etwas dabei sein. Auch der Saxofon-Star André Schnura, der bei der EM 2024 Fußballbegeisterte mit seiner Darbietung zum Tanzen brachte, wird sein Talent zum Besten geben.

Getty Images Helene Fischer, Shirin David

Getty Images Sarah Engels im Dezember 2024

