Ist Supermodel Alessandra Ambrosio etwa wieder vergeben?

Hat Alessandra Ambrosio (43) gerade Schmetterlinge im Bauch? Auf Instagram sind zwei neue Fotos des Supermodels aufgetaucht – an der Seite eines Mannes. Einer der Schnappschüsse zeigt die Brasilianerin und den Schmuckdesigner Buck Palmer zusammen in einem Auto. Dabei hält der gebürtige Australier das Model fest im Arm, während sie ihm einen dicken Knutscher auf die Wange drückt. Auf dem anderen Bild erkennt man nur die Silhouetten der beiden Turteltauben, denn sie stehen eng umschlungen vor einem romantischen Sonnenuntergang. Beide Fotos hat der Designer in seiner Story gepostet.

Ein Informant verrät gegenüber Us Weekly: "Das läuft erst seit einigen Wochen, also ist alles noch superneu. Aber sie mögen sich wirklich gerne und sind schon Instagram-offiziell." Das Model selbst hat sich bisher allerdings nicht dazu geäußert. Erst im Sommer wurde Alessandra inmitten der Trennungsgerüchte von Richard Lee mit einem Unbekannten im Urlaub auf Ibiza gesichtet. Dass die Beziehung der Laufstegschönheit und Richard mittlerweile vorbei ist, könnte sich dank der neuen Schnappschüsse nun bestätigen.

Bevor Alessandra mit Richard anbandelte, war sie sehr lange mit dem Geschäftsmann Jamie Mazur (54) zusammen. Obwohl die beiden nie geheiratet haben, haben sie drei Kinder zusammen, die sie gemeinsam aufziehen. 2018 trennten sie sich jedoch – und Alessandra fand die Liebe mit Nicolo Oddi, den sie bis 2020 datete. Richard ist ihr letzter offizieller Freund gewesen, doch über die vergangenen Monate hatte es immer wieder Trennungsgerüchte gegeben.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und Buck Palmer in ihrer Instagram-Story

Getty Images Jamie Mazur und Alessandra Ambrosio im Februar 2017

