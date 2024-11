So anstregend war das Schreiben ihrer Memoiren für Cher

Cher (78) hat am 19. November den ersten Teil ihrer Memoiren mit dem Titel "Cher" veröffentlicht. In einem Interview mit Entertainment Weekly berichtet die Sängerin, dass das Schreiben des Buches sie extrem erschöpft habe. "Manchmal war ich am Ende des Tages wirklich müde", erzählt sie. "Wir haben monatelang daran gearbeitet, aber manchmal sagte ich einfach: 'Leute, ich kann das nicht mehr weitermachen. Ich werde so froh sein, wenn das vorbei ist.'"

In ihren Memoiren ist Cher schonungslos ehrlich und enthüllt die dunklen Seiten ihrer Ehe mit Sonny Bono (✝62), ihre schwierige Kindheit und die Suchtprobleme in ihrer Familie. Sie gesteht, dass sie nicht wisse, ob das Teilen dieser Geschichten heilend sein wird. "Während ich darüber sprach, war es einfach nur frustrierend und ermüdend", gibt sie zu. Anfangs habe sie nicht gewusst, wie viel sie preisgeben wolle, und habe eine zurückhaltendere Version geschrieben, die sie schließlich verwarf. "Es ist schwer, alles über dein Leben zu erzählen", sagt sie. "Aber wenn du dein Leben erzählen willst, musst du dein Leben erzählen." Dennoch gebe es einige Dinge, die sie für zu privat hält, um sie zu teilen.

Cher, die ihre Karriere in den 1960er Jahren mit ihrem damaligen Ehemann Sonny begann, hatte eine turbulente Beziehung mit ihm. Sie wurden als Duo Sonny & Cher berühmt, doch hinter den Kulissen lief nicht alles glatt. Während ihrer gemeinsamen Zeit regelte Sonny die Finanzen so, dass Cher seine Angestellte wurde, ohne dass sie es wusste. "Ich wünschte bis heute, ich könnte ihn fragen: 'Sonny, an welchem Punkt hast du beschlossen, mein Geld zu nehmen?'", erzählte sie gegenüber The New York Times. Trotz aller Herausforderungen hofft Cher, dass ihre Ehrlichkeit andere junge Frauen inspirieren wird. "Ich hoffe, dass ich es den kommenden Mädchen ein wenig leichter gemacht habe", reflektiert sie.

Getty Images Cher auf der Pariser Fashion Week 2023

Getty Images Sonny und Cher bei einem Auftritt im September 1966

